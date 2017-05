MTV:n HD-kanavat teräväpiirtona kaikkien katsottavaksi.

5.5.2017 10:44 | Wolfcom

MTV tarjoaa katsojille MTV3, Sub ja AVA -kanaviensa teräväpiirtoversiot operaattoreiden kaapeli- ja antenniverkoissa salaamattomina. Täten yhtiö haluaa edistää HD-katselun yleistymistä Suomessa. HD-tarjontaa vahvistetaan lanseeraamalla nykyisen MTV3 HD -kanavan rinnalle Sub ja AVA -kanavien teräväpiirtoversiot eli jatkossa yhä useampi katsoja pääsee nauttimaan MTV:n huippusisällöistä entistä terävämmin. Myös MTV Katsomo -palvelussa vastaavien kanavien suoratoistolähetykset lähetetään HD-laatuisina, kuten myös kaikki cmore.fi-palvelun sisältö.

Teräväpiirtokanavien katseluun siirtyminen vaatii kuluttajilta varmistuksen operaattoreiden HD-tarjonnasta, kanavien vastaanottoon sopivan HD-laitteiston ja kanavien virittämisen. MTV:n jakelusta vastaava varatoimitusjohtaja Risto Koivula sanoo, että muutoksella halutaan tarjota katsojille parempi katseluelämys esimerkiksi nyt alkaviin jääkiekon MM-kisoihin ja yleisesti vauhdittaa HD-siirtymää, joka tapahtuu koko Suomessa asteittain 1.4.2020 mennessä: ”Kotitaloudet ovat vasta viime aikoina panostaneet HD-laitteisiin, joten meidän on nyt oikea aika tuoda heille lisää katsottavaa ja kannustaa muitakin löytämään HD-tasoisen kuvanlaadun edut. Uskon, että jääkiekon MM-kisat ovat omiaan konkretisoimaan yleisesti, miten miellyttävää terävän kuvanlaadun seuraaminen on. Olemme saaneet operaattoreilta paljon positiivista palautetta tämän mahdollistamisesta nyt suurimmalle osalle suomalaisia kotitalouksia.”



Jääkiekon MM-kisat HD:na MTV3 HD kanavalla



HD-kanavien avaaminen mahdollistaa perjantaina alkavien jääkiekon MM-kisojen Suomen otteluiden katsomisen teräväpiirtolaadulla. MTV3 HD -teräväpiirtokanavan ohjelmisto on sama kuin tutun MTV3-kanavan, eli katsojat näkevät siltä kaikki kotimaiset suosikkiohjelmansa nyt HD-kuvanlaadulla. Kesän 2017 ohjelmahittejä ovat muun muassa Piha ja parveke, Paimelan autoparoni sekä Makumuistoja.



Myös Subin ja AVA:n ohjelmisto nyt teräväpiirtona



Aiemmin ainoastaan perinteisinä SD-tason lähetyksinä nähdyt Sub ja AVA -kanavat saavat nyt rinnalleen myös teräväpiirtoversion. Sub on Suomen kolmanneksi suurin kaupallinen tv-kanava ja muun muassa sen suosikkisarja Simpsonit on nyt katsottavissa myös HD- laatuisena. Subin ohjelmiston painopisteinä ovat kotimaiset hitit ja maailmaan parhaimmat elokuvat. Subin ohella myös naiskatsojien suosikkikanava, kiinnostavimpiin ilmiöihin ja persooniin lifestylen ja viihteen maailmasta erikoistunut AVA näkyy jatkossa HD-laatuisena.



Katsojalle helppo HD-loikka



Nähdäkseen teräväpiirto-, eli HD-lähetyksen, tulee katsojan tarkistaa laitteistonsa HD-valmius ja kanavien HD-saatavuus omalta operaattorilta sekä vain virittää kanavat näkymään. HD-kanavien näkyvyydessä saattaa ilmetä operaattorikohtaisia eroja. Operaattorit viestivät oman verkkonsa asiakkaille tarkemmin milloin MTV3:n, Subin ja AVAn HD-versiot tulevat tarjolle. Digitan antenniverkon kautta televisiota katselevia muutos ei koske.