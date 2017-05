Showroom-tapahtuman ohjelma on julkistettu

5.5.2017 11:15 | Messukeskus

Helsinki Design Weekin ja Habitaren muotoilun ja tilasuunnittelun ammattilaisille tarkoitetun tapahtuman, Showroomin, ohjelmassa tarkastellaan kaupunkien tulevaisuutta, luonnon ja arkkitehtuurin suhdetta ja tuodaan uusia näkökulmia muotoiluun. Showroom järjestetään Messukeskuksessa samaan aikaan Habitaren kanssa 13.–15.9.2017. Tapahtuma ja sen ohjelma ovat ammattilaisille maksuttomia.

Showroomin puhujiksi on kutsuttu amerikkalainen arkkitehti ja kirjailija Keller Easterling, tanskalainen Tredje Natur -arkkitehtitoimiston perustaja Flemming Rafn Thomsen, arkkitehti ja urbanisti Kristien Ring sekä tanskalaisen valaisinyrityksen Le Klintin toimitusjohtaja Kim Weckstrøm Jensen.

Japanista Showroomin vieraaksi saapuu kaksi huippuammattilaista. Japanilaisen temppelirakentamisen mestari Masao Kobayashi esittelee harvinaislaatuista japanilaista käsityöperinnettä, temppelirakentamisen metodeja, jossa pelkkien puuliitosten avulla temppelit saadaan kestämään tuhansia vuosia maanjäristyksistä ja luonnonmullistuksista huolimatta. Kobayashi toimii japanilaisen temppelirakentamisen koulun johtajana ja opettajana.

Designmuseoiden tulevaisuutta käsitellään Suomen Japanin kulttuuri-instituutin tuottamassa ohjelmassa, jonka päävieraana on tokiolaisen tunnetun ja palkitun 21_21 Design Sight -museon ohjelma- ja viestintäjohtaja Miryon Ko. From Chocolate to Athlete -puheenvuorossaan Miryon Ko esittelee Issey Miyaken, Taku Satohin, Naoto Fukasawan ja Tadao Andon perustaman museon uniikkia historiaa, konseptia ja arkkitehtuuria sekä museon ohjelmaa ja näyttelyitä, joista jokainen avaa keskustelun elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin designin näkökulmasta. Ko osallistuu myös designmuseoiden tulevaisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun.

Lounaaksi sisustusarkkitehtuuria, iltapäiväkahvilla arkkitehtikeskusteluja

Showroomissa lounaan lomassa nautittavat keveät keskustelut liittyvät muun muassa sisustusarkkitehtuuriin ja palvelumuotoiluun. Keskustelemassa ovat Joanna Laajisto, Vertti Kivi ja Petra Majantie sekä Paula Bello, Mikko Koivisto ja Erno Forsström.

Iltapäiväkahvin aikaan käydään kahdenvälisiä Architects on Architecs dialogeja, joissa mukana ovat muun muassa arkkitehdit Helena Sandman, Inari Virkkala, Marco Casagrande, Ville Hara, Juho Grönholm ja Hilla Rudanko.

Suomen Lontoon kulttuuri-instituutin Mobile Home -hankkeen myötä Showroomin lavalla nähdään myös arkkitehdit Sami Rintala ja Harry Charrington, jotka esittelevät University of Westminsterin arkkitehtiopiskelijoiden sekä suomalaisten ja brittiläisten arkkitehtien yhteistyöhanketta, vaellusreitille syntyvää taukomajaa.

Lisätietoja Showroomin ohjelmasta

Helsinki Design Week, tuottaja Karoliina Helkkula +44 75 3278 0003, karoliina.helkkula@helsinkidesignweek.com

Lisätietoja tapahtumasta:

Messukeskus, tiedottaja Johanna Suni 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Showroom on Helsinki Design Weekin päätapahtuma muotoilun, tilasuunnittelun ja valaistuksen ammattilaisille. Showroom järjestetään yhteistyössä Habitaren kanssa Messukeskuksessa Helsingissä 13.–15.9.2017