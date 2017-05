YTN: Kaupan työnseisaus käynnistyi hyvin

5.5.2017 12:28 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä on osallistumassa päivän työnseisaukseen runsaasti. Osallistumishalukkuus painostustoimiin on selvässä kasvussa johtuen Kaupan liiton kylmäkiskoisesta asenteesta ja sopimuksen periaatteellisesta vastustamisesta.

- Painostustoimien myötä Kaupan liiton todellinen asennoituminen tätä henkilöstöryhmää kohtaan on tullut lopullisesti näkyväksi ja se on omiaan vahvistamaan tahtotilaa asiantuntijoiden keskuudessa, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. - Samalla on ymmärretty paremmin oman sopimuksen tarve reilujen pelisääntöjen varmistamiseksi, joiden edistämiseksi työnantajalla ei tunnu olevan ollenkaan halukkuutta, Rantamaula toteaa.



Tänään 5.5. kello 12.00-00.00 toteutetaan työnseisaukset Keskolla, Stockmannilla, SOK:lla, Oriolalla, InstruOptiikassa ja InexPartnersilla sekä niiden tytäryhtiöissä. Ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot jatkuvat 8.5. kello 24.00 saakka. YTN:llä on tänään toistasataa lakkovahtia alan yritysten edustoilla.



- Aiemmin työmarkkinahistoriassa neuvottelujen käynnistämistä ei ole tarvinnut painostustoimin edistää ja meillä on edelleen valmius aloittaa neuvottelut koska tahansa, sanoo puheenjohtaja Heikki Kauppi. - Arvioimme tilannetta painostustoimien päätyttyä ja pohdimme jatkotoimia jäsentemme kanssa, päätöksiä jatkosta tehdään lähiviikkoina, Kauppi kertoo.



- He ovat halunneet paikallista sopimista ja sitä nimenomaan olemme tarjonneet. Nyt olisi hyvä hetki aloittaa neuvottelut yhteisistä pelisäännöistä paikallisen sopimisen lisäämiseksi alalla, muistuttaa Rantamaula. - Työnantajan pitäisi ottaa tilanne tosissaan ja lakata leikkimästä kuurupiiloa ylempien toimihenkilöiden kanssa, Rantamaula sanoo.



