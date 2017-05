Uusi koulurekisteri tarjoaa historiatietoa kaikkien käyttöön

5.5.2017 12:40 | Helsingin opetusvirasto

Helsingin kaupunki avaa 10. toukokuuta verkossa uuden palvelun, koulurekisterin. Se sisältää historiatietoa noin tuhannesta Helsingissä sijainneesta koulusta aina 1550-luvulta alkaen

Uusi verkkopalvelu löytyy osoitteesta https://koulurekisteri.hel.fi ja sen ovat rakentaneet yhteistyössä kaupungin tietokeskukseen kuuluva kaupunginarkisto ja opetusvirasto.

Koulurekisteristä voi kuka tahansa löytää tietoa minkä tahansa Helsingissä sijainneen kansakoulun, oppikoulun, peruskoulun tai lukion nimestä ja nimenmuutoksista, perustamisvuodesta, osoitteesta ja koulutyypistä. Lisäksi rekisteri kertoo tutkijoille, missä koulun arkisto sijaitsee. Vuonna 1977 Helsingissä kansakoulut muuttuivat peruskouluiksi. Kansa- ja oppikouluilla on ollut paljon nimi- ja osoitemuutoksia.

- Aloimme koota rekisteriä vuonna 2012. Tälle on selkeä tarve, sillä helsinkiläiset ovat kiinnostuneita historiasta ja jo puretuistakin opinahjoistaan. Koulujen tiedot ovat kaupunginarkiston käytetyimpiä aineistoja. Verkon kautta ne saadaan paremmin kuntalaisten käyttöön ja saataville, kertovat erikoistutkija Martti Helminen tietokeskuksesta ja järjestelmäsuunnittelija Kimmo Lassila opetusvirastosta.

Koulujen rehtoreista kysellään myös kaupunginarkistosta paljon, mutta koulurekisteristä rehtoritietoja löytyy vain vuoteen 1917 saakka.

- EU:n tietosuoja kieltää alle 100 vuoden ajalta nimirekisterien luomisen, selittää Martti Helminen.

Esittelytilaisuus Virka Galleriassa 10. toukokuuta

Tietokeskuksen ja opetusviraston asiantuntijat esittelevät koulurekisteriä kaupunkilaisille keskiviikkona 10. toukokuuta klo 13–14 Virka Galleriassa kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11–13).

Tilaisuuden avaa opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen. Sen jälkeen asiantuntijat esittelevät koulurekisterin sisältöä ja käyttöä esimerkkien avulla. Esityksen jälkeen asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin.

Koulurekisterin on toteuttanut Fast Monkeys Oy yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kumppanikoodarien kanssa. Palvelun rajapinta ja käyttöliittymä ovat avointa lähdekoodia ja vapaasti kaikkien tutkittavissa ja paranneltavissa.

Koulurekisteriä päivittävät lukukausittain 1. kesäkuuta alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunginkansliaan siirtyvä kaupunginarkisto. Avoimen rekisterin pohjana on suljettu tietokanta, jossa on tutkijoiden tarpeisiin yksityiskohtaisempaa tietoa. Koulurekisteri on suomenkielinen ja sinne täydennetään mahdollisesti myöhemmin myös ammatillisten oppilaitosten tietoja.

Lisätiedot

erikoistutkija Martti Helminen, tietokeskus, puh. 09 310 43570

järjestelmäsuunnittelija Kimmo Lassila, opetusvirasto, puh. 09 310 71956