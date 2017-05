Hannu Riikosen näyttely avataan Kangasala-talon galleriassa

5.5.2017 13:36 | Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Hiljaisella tulella on Hannu Riikosen näyttely, jossa esillä on värikylläisiä reliefejä, maalauksia ja veistoksia. Teosten rehevään värien ja muotojen leikkiin voi tutustua Kangasala-talon galleriassa 10.5. - 11.6.2017.

Kuvanveistäjä ja taidemaalari Hannu Riikonen (s. 1945) on kolmen paikkakunnan mies. Hän syntyi Korpilahdella, asuu Tampereella, mutta työskentelee Kangasalla. Riikonen tunnetaan runsaista, luonnolliseen kokoon tehdyistä maalatuista ja veistetyistä ihmis- ja eläinhahmoista sekä reliefeistä, joissa hän tarkastelee elämää pienen ihmisen näkökulmasta. Teosten rehevä värien ja muotojen leikki on pohjalla, kun Riikonen yhdistää teoksiinsa huumoria ja yhteiskunnallista kritiikkiä.

”Kangasala-talon galleriassa esittelen uusia reliefejä ja maalauksia, joita ei ole Tampereen seudulla aikaisemmin ollut esillä. Maailman tapahtumat vaativat meitä koko ajan valitsemaan, olemmeko puolesta vai vastaan. Muuttavatko ne meidän ajatuksiamme ja miten? Näissä teoksissa pyrin ironisesti kommentoimaan erikoisesti medioiden ja somen antamia usein vääristyviä kuvia. Värikkäät, tyylitellyt ihmis- ja eläinhahmot, tai niiden osat esine- ja symbolikuvaston kanssa yhdistyvät teoksissani venyviksi ja mutkikkaiksi asetelmiksi ja tilanteiksi.” Hannu Riikonen

Lisätietoa taiteilijasta

Hannu Riikosella on takanaan viisi maalattua ja veistettyä vuosikymmentä. Teoksia oli ensimmäisen kerran esillä Helsingissä 1970. Jo ensimmäisen vuosikymmenen aikana Riikonen löysi oman käsialansa, joka on tunnistettavissa vieläkin. Riikosen kipsiveistokset saivat pintaansa naivismin tapaan värikylläiset ja raikkaat värit, ja rehevän rehelliset figuurit olivat tulkintoja suomalaisuudesta, arjesta ja ihmissuhteista. Myös Riikosen maalausten perusta oli naivistis-realistisessa käsialassa. Hannu Riikosen tuotantoon on myös mahtunut video- ja tietokoneteoksia, maalattuja puu- ja sekatekniikkaveistoksia ja veistosinstallaatioita.

Hannu Riikonen on Taidemaalariliiton, Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Tampereen Taiteilijaseuran jäsen. Hänen teoksia on hankittu lukuisiin julkisiin kokoelmiin. Mittava näyttelytoiminta on kattavasti esillä taiteilijan omilla verkkosivuilla http://hannuriikonen.net/.

Taiteilijatapaaminen: Hannu Riikonen to 11.5. klo 17-19

Hiljaisella tulella – Reliefejä, maalauksia ja veistoksia näyttelyyn kuuluu taiteilijatapaaminen. Hannu Riikonen on tavattavissa to 11.5. klo 17-19 Kangasala-talon galleriassa.