Huolestuttavia lukuja: Laskuja erääntyy, mutta raha ei liiku

5.5.2017 13:30 | Atradius Suomi

Suomalaiset ja muut eurooppalaiset yritykset joutuvat odottelemaan saataviaan entistä pidempään.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto on Länsi-Euroopassa nyt keskimäärin 31 päivää. Siitä huolimatta 39 prosenttia kaikista kansainvälisistä laskuista maksetaan vasta eräpäivän jälkeen. Keskimäärin yritykset saavat rahansa 22 päivää myöhässä.

Tiedot selviävät luottovakuutuksia tarjoavan Atradiuksen kansainvälisestä yritysten maksutapoja käsittelevästä barometrista. Atradius keräsi tietoja 13 eri maasta Länsi-Euroopassa. Suomi ei ollut kyselyssä mukana.

- Vastaajayrityksistä peräti 84 prosenttia ilmoitti, että niiden asiakkaat ovat maksaneet laskuja myöhässä. Se on todella paljon. Onneksi luottotappioiden määrä on pysynyt vähän yli prosentissa. Siitä huolimatta kyse on miljardiluokan ongelmasta, joka heijastuu kaikkialle, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Hieman yllättäen löyhä maksukulttuuri näyttää pesiytyneen Sveitsiin. Sveitsiläisistä vastaajista lähes kaikki raportoivat myöhästyneistä maksuista. Säntillisimpiä ollaan Ruotsissa.

Laitalan mukaan muutosta parempaan ei ole luvassa lähiaikoina. Suomessa tilanne on tosin parempi muuhun Eurooppaan verrattuna.

- Suurin selittävä tekijä maksujen myöhästymiselle on asiakkaiden varojen puute. Muut syyt ovat piittaamattomuus ja laskujen hyväksymisprosessin monimutkaisuus. Yritykset ovat vähentäneet luotolla myyntiä silläkin uhalla, että ne voivat menettää tilauksia. Käteiskauppa on nostanut suosiotaan, Laitala kertoo.

Samalla yritykset aikovat suojata paremmin myyntisaataviaan. Taustalla on myös pelko Brexitin ja Yhdysvaltain protektionismin kasvun vaikutuksista sekä heikentynyt kysyntä Aasian markkinoilla.

- Luotolla myyminen on edelleen normaalia kansainvälisessä kaupassa. Suomessakin yritykset voisivat ainakin laskea, paljonko riskin siirtäminen maksaa verrattuna mahdollisiin luottotappioihin, Laitala sanoo.

Atradius toimii 52 maassa ja sillä on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä.