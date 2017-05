Vallisaari houkuttelee kävijöitä uusilla palveluilla

5.5.2017 14:42 | Juva Shipping Oy

Viime kesänä Helsinki sai upean merellisen lisän retkeilykohteeksi aivan ydinkeskustan tuntumassa, kun Vallisaari aukesi yleisölle oltuaan Puolustusvoimien hallinnassa kymmeniä vuosia. Tulevana kesänä tämä kohde todella puhkeaa kukkaan ja houkuttelee käymään monine eri mahdollisuuksineen ja palveluineen. Saaren nykyinen omistaja Metsähallitus on solminut Juva Shipping Oy:n kanssa vuokrasopimuksen Vallisaaren ravintola- ja satamapalveluista. Juva Shipping operoi saarella myös ravintola-, yhteysliikenne- ja ohjelmapalveluita sekä retkisatamaa.

RAVINTOLA- ja KAHVILAPALVELUT

Torpedolahden satama-aukiolle aukeaa toukokuun alusta ravintolatori. Satamakahvilassa voi hulppean merimaiseman lisäksi nauttia 200-paikkaisella osittain katetulla anniskeluterassilla esimerkiksi Hot Sea Dogin huurteisen juoman kyydittämänä tai vaikka tuoreet pullakahvit. Epic Foodsin upouudesta ravintolasta tarjoillaan kätevissä take away -rasioissa keitot, raikkaat salaatit ja bowlit tarvittaessa isommallekin porukalle. Tai voit myös napata valmiit picnic-eväät mukaan saarikierrokselle.

Jädedudet avaa erityisesti lapsiperheet huomioivan kioskikahvilan n. 100 metrin päähän Torpedolahdelta. Terassi houkuttelee auringonpaisteella ja kymmenkunta sisäasiakaspaikkaa mahdollistavat luomuvirvokkeiden, vohveleiden, runsaan jäätelövalikoiman ja kahvilatuotteiden nauttimisen sisätiloissa sympaattisessa vanhassa tiilirakennuksessa vähän huonommallakin säällä.

Luotsipihan rannan tuntumasta löytyy monipuolinen kahvila-kioski, josta perinteisten kahvilatuotteiden lisäksi löytyy ruokaisia salaatteja, makeisia ja virvokkeita.

Lounasruokailuihin ja muihin rentoihin tilaisuuksiin ryhmille on etukäteen varattavissa persoonallisia tiloja Torpedolahden tai Luotsipihan tuntumasta.

KULJETUS JA RETKISATAMA

Saareen pääsee usealla eri vesibussilla. Aava-Lines ajaa Kauppatorilta heti Suomenlinnan lautan vierestä suoraan Torpedolahden laituriin tunnin, ruuhkaisimpaan aikaan jopa puolen tunnin välein. JT-Lines operoi edelleen liikennettä Kauppatorin, Vallisaaren Luotsipihan laiturin, Lonnan ja Suomenlinnan välillä.

Torpedolahden retkisatama palvelee omalla veneellä kulkijoita. 7€ päivähintaan voit jättää veneen 48 paikkaiseen satamaan ja nauttia saaren palveluista. Odotettuna uutuutena retkisatamassa voi tänä kesänä myös yöpyä 15€ maksua vastaan.

NÄHTÄVYYDET

Tämä luonnonkaunis saari on täynnä houkuttelevia nähtävyyksiä aina 1500-luvulta lähtien, kun Kustaanmiekkaan rakennettiin ensimmäiset suojavallit. Vuosisatojen ja eri sotien yhteydessä saareen on muodostunut ainutlaatuinen infrastruktuuri, joka käsittää upeita historiallisia rakennuksia eri aikakausilta, puhumattakaan muista luonnon muovaavista nähtävyyksistä, joita ovat mm. kallioluolastot, lehmuskujat ja suojeltu tervaleppäkorpi. Vallisaaresta ja sen lähialueilta on tavattu kymmeniä uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai luontodirektiivin lajia. Saari kuuluu myös Suomenlinnan Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen.

Pientä jännitystä saarelle saadaan erään historiallisen ja ikävän tapahtuman vuoksi, kun 1937 saarella sattui tuhoisa asevaraston räjähdys, jossa räjähteet levisivät ja hautautuivat ympäri saarta. Tänä päivänä saarella saa kulkea vain merkittyjä reittejä pitkin ja kaivuutyöt ja tulenteko ovat kiellettyjä.

MUUT PALVELUT

Vallisaaren mahtaviin nähtävyyksiin voi tutustua parhaiten osallistumalla opastetulle kierrokselle, joita tehdään sekä Vallisaaren että Kuninkaansaaren puolella. Kierrokset ovat pääsääntöisesti n. 1,5-3 tunnin mittaisia. Kierroksen voi varata yksityisesti omalle ryhmälle ja kesäsesonkina järjestetään myös valmiita kierroksia ennalta sovittuina kellonaikoina, joihin voi ottaa osaa. Suurimmat opastoimijat saarella ovat Aarresaaret ja Ehrensvärd-seura.

Lisäksi Vallisaaressa tullaan kesän mittaan tarjoamaan erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi SUP-lauta-vuokrausta ja ohjattuja FatBike-retkiä. Vallisaari.fi -sivuille tarkennetaan kaikki palvelut niiden vahvistuttua.