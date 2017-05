Helsinginkadun Filharmonikkojen kevätkonserteissa soi Einojuhani Rautavaara

5.5.2017 16:05 | Helsingin työväenopisto

Helsingin työväenopiston sinfoniaorkesteri Helsinginkadun Filharmonikot konsertoi Opistotalolla (Helsinginkatu 26) torstaina toukokuun 11. päivänä ja Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3) lauantaina toukokuun 13. päivänä. In memoriam -konsertit ovat kunnianosoitus viime vuonna edesmenneen säveltäjä Einojuhani Rautavaaran muistolle.

Helsinginkadun Filharmonikkojen kevätkonsertin teemana on In memoriam (suom. muistolle). Ohjelmassa on Einojuhani Rautavaaran Cantus arcticus, konsertto linnuille ja orkesterille (1972) sekä Anton Brucknerin Sinfonia nro 7 E-duuri WAB 107. Konsertit johtaa kapellimestari Veli-Antti Koivuranta.

Konsertissa kuultava Cantus arcticus on yksi Rautavaaran tunnetuimpia teoksia, jonka osat – Suo, Melankolia ja Joutsenet muuttavat – kuvastavat kauniilla tavalla sekä kaipuuta menneisyyteen että valoa tulevaisuuteen. Pääteoksena kuultava Anton Brucknerin 7. sinfonia on eräs myöhäisromantiikan aikakauden merkkiteoksia, jonka arvokas tunnelma välittyy koskettavasti sävelien kautta muistoihimme.

Helsingin työväenopisto ja Helsinginkadun Filharmonikot ovat luoneet viime vuosina konserteissa ja tapahtumissa hienoa yhteistyötä Rautavaaran ja hänen sävellystyönsä parissa, joista muistetaan erityisesti 100-vuotisjuhliin sävelletty Ilo oppia -juhlafanfaari.

Helsinginkadun Filharmonikot: In memoriam

to 11.5.2017 klo 19, Opistotalo, juhlasali, Helsinginkatu 26

la 13.5.2017 klo 19, Temppeliaukion kirkko, Lutherinkatu 3

Konserteissa on väliaika ja konsertin kesto on noin 1 h 50 min.

Liput 15/10 € (sis. ohjelman)

Liput ennakkoon Lippupalvelusta sekä orkesterilaisilta.

Lisätietoja:

Veli-Antti Koivuranta, puh. 09 310 88606

https://www.facebook.com/events/1562843087093849/

Helsinginkadun Filharmonikot on Helsingin työväenopiston sinfoniaorkesteri, jossa soittaa aikuisikäisiä orkesterimusiikin harrastajia. Orkesteri esiintyy kolmella ammattilaistason konserttiohjelmalla vuosittain sekä on mukana erilaisissa tapahtumissa. Filharmonikoiden kapellimestarina ja taiteellisena johtajana toimii Veli-Antti Koivuranta.