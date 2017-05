Päihdepäivät 2017 kutsuu Sinut vuoden tärkeimpään päihdealan tapahtumaan

Eri aiheiden kirjo näkyy ohjelmistossa - Päihdepäivillä käsitellään aiheita aina globaaleista huumemarkkinoista päihdetyön etiikkaan. Päihdepäivillä pääsevät ääneen niin asiantuntijat kuin ihmisten arjessa työskentelevät ammattilaisetkin.

Tapahtuman järjestävät Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan, ja tapahtuma on median edustajille maksuton.

Lue lisää Päihdepäivien ohjelmasta www.ept-verkosto.fi/paihdepaivien-ohjelma

Median ilmoittautumislomake www.ept-verkosto.fi/medialle

Poimintoja Päihdepäivien ohjelmasta

Alkuseminaari (ti 6.6. klo 10 – 11)

Päihdepäivien alkuseminaarissa katsauksen monimuotoiseen päihdetyöhön sekä ehkäisevän työn merkittävyyteen tuo tuleva ministeri Annika Saarikko. Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja Tomi Lintonen kertoo suomalaisten juomatavoista ja Sovatek-säätiön toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi pohtii, mitä alkoholilakiuudistus toteutuessaan tarkoittaisi päihdepalveluiden kannalta. Seminaarissa käsitellään myös sote-uudistusta sekä pohditaan, miten hyvä tulevaisuus rakennetaan.

Päihdekuolema ja vaiettu suru (ti 6.6. klo 12 – 14)

Kun äitisi kuolee rintasyöpään, saat tietää siitä. Kun äitisi kuolee rintasyöpään, palvelujaan tarjoavat kuraattori ja psykologi. Kun äitini kuolee viinaan, vaikenen loppuelämäkseni. Ympäristö vaikenee loppuelämäkseni. Susanna Alakoski, Lähimmäisen huhtikuu (2015)

Alkoholiperäisiin syihin kuoli vajaat 1700 henkilöä Suomessa vuonna 2015. Vaikka kuolleisuus on lähtenyt vähitellen laskuun, on 65 vuotta täyttäneiden alkoholikuolleisuus lisääntynyt. Huumekuolleisuus on jo EU:n korkeinta tasoa. Päihdekuoleman tuottama suru on vaiettua. Miten sen voi tunnistaa?

Kaksoismarginaalissa – samanlaiset, erilaiset päihdetoipujat (ti 6.6. klo 14.30 – 16.30)

Seminaarissa käsitellään yhdenvertaisuuden merkitystä päihdetoipumisen tukena sekä mahdollisia esteitä sen toteutumiselle. Seminaari haastaa pohtimaan, mistä vertaisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemukset syntyvät? Seminaarin kokemusasiantuntijat kertovat yleisölle myös oman näkökulmansa yhdenvertaisuudesta.

Kulttuurisensitiivistä päihdetyötä etsimässä (ke 7.6. klo 9.30 – 14.30)

Aamupäivä: Suomen muuttuminen yhtenäiskulttuurista monikulttuuriseen ja moniarvoiseen todellisuuteen on ollut niin nopeaa, että ehkäisevä päihdetyö ei ole tahtonut pysyä perässä. Päihdekasvatusmateriaalimme ja menetelmämme perustuvat yhä pääosin kantaväestön tarpeisiin, eivätkä viestit tavoita kaikkia kansalaisia. Seminaarissa käsitellään eri kieli- ja kulttuuriryhmien näkemyksiä päihteisiin ja käydään läpi, miten kulttuurisensitiivistä päihdetyötä tehdään.

Iltapäivä: Seminaarin toisessa osassa päihdetyötä katsotaan nuorten näkökulmasta ja mietitään, miten työtä voidaan kohdentaa. Kohdennusta voidaan tehdä iän mukaan, mutta on myös hyvä pohtia nuorten muita ominaisuuksia. Miten esimerkiksi sateenkaarinuoria kohdataan päihdetyössä? Onko palveluverkosto valmis erilaisuuteen?

Kannabis ja työelämä (ke 7.6. klo 9.30 – 11.30)

Kuinka kannabis näkyy työelämässä ja miten siihen tulisi suhtautua? Seminaarissa pyritään avaamaan kannabiksen ja työelämän suhdetta sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Seminaari pyrkii myös vähentämään kannabikseen liittyvää stigmaa lisäämällä tietoa ja antamalla työvälineitä aiheen käsittelyyn työpaikalla.

Suomi osana huumeiden globaaleja markkinoita (ke 7.6. klo 12.30 – 14.30)

Huumeiden käyttämisen trendit rantautuvat usein Suomeen jonkinasteisella viiveellä. Tor-verkossa toimivat verkkokaupat ovat auki vuorokauden ympäri myös Suomessa. Suomi osana huumeiden globaaleja markkinoita -seminaarissa kerrotaan Euroopan huumetrendeistä sekä viimeisimpinä meille rantautuneista aineista ja siitä, miten huumausaineita tilataan internetin välityksellä.

Kukkahatut byroslaviassa – alkoholikeskustelun anatomiaa (ke 7.6 klo 12.30-14.30)

Seminaarissa pohditaan sosiaalista mediaa sekä nykyistä keskustelukulttuuria ja sitä, miten asiantuntijapuheenvuoroja usein vähätellään. Alkoholi ja etenkin sen sääntely ovat aiheita, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja asiallinen keskustelu aiheesta on vaikeaa. Onko faktapohjaisella asiantuntijaviestinnällä mahdollista vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käytökseen? Voisiko asiantuntijaviestintää tukea huumorilla? Asiaa pohtimassa mm. toimittaja ja juontaja Jukka Lindström (Noin viikon uutiset, YLE)