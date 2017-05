Taysin etupihan rakennushankkeen puoliväliraportti valmis

Hätätilapotilaan tavoittamisaikoja arvioitu Pirkanmaalla 8.5.2017 13:39

Pirkanmaalla on arvioitu alkuvuoden ajalta kuinka nopeasti ensihoito tavoittaa eri alueilla olevat hätätilapotilaat erityisesti kaikkein kiireellisimmissä tilanteissa. Arvio on tehty sairaanhoitopiirin valtuuston toivomuksesta. Tammi-maaliskuun välisellä tarkastelujaksolla kaikkien ensihoitotehtävien määrä Pirkanmaalla on lisääntynyt edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 8,5 prosenttia. Niitä oli yhteensä 17 066. Pirkanmaa on jaettu neljään riskiluokkaan tehtävien määrän ja asukastiheyden perusteella. Lisäksi ensihoidon tehtävät jaetaan vielä kiireellisyyden perusteella neljään eri tavoittamisryhmään. Palvelutasototeuma parani tai pysyi melko samana tarkasteltaessa sairaanhoitopiiriä kokonaisuutena. Tärkeimpänä muutoksena todettiin palvelutasopäätöksen tavoitteeksi asetettu kiireellisimmin avun tarpeessa olevien (ns. AB 8-tehtävät) tavoittamisen parannus. Tarkastelujaksolla näissä tehtävissä päästiin 1-riskiluokan alueella 90,5 prosentissa tehtävissä tavoitteeseen, kun edellisvuoden v