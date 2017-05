Hätätilapotilaan tavoittamisaikoja arvioitu Pirkanmaalla

8.5.2017 13:39 | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaalla on arvioitu alkuvuoden ajalta kuinka nopeasti ensihoito tavoittaa eri alueilla olevat hätätilapotilaat erityisesti kaikkein kiireellisimmissä tilanteissa. Arvio on tehty sairaanhoitopiirin valtuuston toivomuksesta.

Tammi-maaliskuun välisellä tarkastelujaksolla kaikkien ensihoitotehtävien määrä Pirkanmaalla on lisääntynyt edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 8,5 prosenttia. Niitä oli yhteensä 17 066.

Pirkanmaa on jaettu neljään riskiluokkaan tehtävien määrän ja asukastiheyden perusteella. Lisäksi ensihoidon tehtävät jaetaan vielä kiireellisyyden perusteella neljään eri tavoittamisryhmään. Palvelutasototeuma parani tai pysyi melko samana tarkasteltaessa sairaanhoitopiiriä kokonaisuutena. Tärkeimpänä muutoksena todettiin palvelutasopäätöksen tavoitteeksi asetettu kiireellisimmin avun tarpeessa olevien (ns. AB 8-tehtävät) tavoittamisen parannus. Tarkastelujaksolla näissä tehtävissä päästiin 1-riskiluokan alueella 90,5 prosentissa tehtävissä tavoitteeseen, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana se oli 88,6 prosenttia. 1-riskiluokan alue on väestökeskittymä, jossa ensihoitotehtäviä on päivittäin. Lisäksi riskiluokassa 2 tavoittamisosuus nousi 63,0 prosentista 65,8 prosenttiin ja 3. riskiluokassa 45,0 prosentista 48,6 prosenttiin. Sen sijaan 4. riskiluokassa eli harvaan asutuilla alueilla, joissa ensihoitotehtäviä on vain satunnaisesti, tavoittamisosuus laski hieman, vuonna 2016 se oli 20,2 prosenttia ja tänä vuonna 19,9 prosenttia.

Kuntakohtaisessa tarkastelussa suurimpien kuntien osalta merkittävin muutos oli Tampereella 2. riskiluokassa kiireellisimmin avuntarpeessa olevien potilaiden tavoittamisosuuden aiemmin vallinneen vajeen korjautuminen (56,6 prosentista 61,0 prosenttiin). Pienemmissä kunnissa muutokset palvelutasototeumassa vaihtelivat huomattavasti. Kuntakohtainen luotettavampi analyysi edellyttää pidempää tarkastelujaksoa.

Pirkanmaalla nykyinen ensihoidon palvelutasopäätös astui voimaan 1.1.2017.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tehdyn selvityksen 8.5. kokouksessaan ja esittää valtuustolle sen merkitsemistä tiedoksi 29.5.