KUTSU LEHDISTÖLLE TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Lonna (60°9.251′N, 24°59.453′E) - Lonnan saarelle Helsinkiin aukeaa kaupunkilaisille uusi yleinen sauna

8.5.2017 14:14 | Oy Lonnan Hyväntuulenkeidas Ab

Helsinki 8.5.2017. Lonnan saari, Suomenlinnan Hoitokunta sekä Suomen Saunaseura haluavat kutsua teidät tiedotustilaisuuteen sekä tutustumaan uuteen saunaan PERJANTAINA 12.5.2017 kello 10 - 13. Halukkaille on mahdollisuus tilaisuuden jälkeen jäädä kokeilemaan uuden saunan löylyjä.

Saunakulttuuri on Helsingissä kovassa noususuhdanteessa. Kävijämäärät yleisissä saunoissa ovat kasvaneet reilusti lisääntyneen tarjonnan myötä. Suomalainen sauna on noteerattu vahvasti myös maailmalla ja saunalla ollaan myös hakemassa omaa liputuspäivää.

Lonnan saarelle Suomenlinnan Hoitokunnan rakennuttama sauna on kunnianosoitus saunakulttuurille. Hirsirakenteisen parvisaunan on suunnitellut arkkitehti Anssi Lassila / OOPEAAOFFICE FOR PERIPHERAL ARCHITECTURE. Saunat lämpenevät suurilla puulämmitteisillä kiukailla ja ne tarjoavat mahdollisuuden jopa 150 kylpijälle päivittäin. Uusi sauna täydentää Lonnan saaren palvelutarjontaa, ja luo saaresta entistä mielenkiintoisemman paikan kaupunkilaisten kesäpäivien viettoa varten.

Tervetuloa!

Ville Wäänänen, toimitusjohtaja, Lonnan saari

Jussi Niemelä, Suomen Saunaseura

Tiina Koskenniemi, Suomenlinnan Hoitokunta

Anssi Lassila, OOPEAA OFFICE FOR PERIPHERAL ARCHITECTURE

Lonnan saaren tarina ja uusi muoto

Sopimussaaresta ruudinkäsittelyyn, miinanraivaamisesta demagnetisointiin

Lonna oli Helsingin kaupungin omistuksessa Ruotsin vallan aikana. Suomen sodan loppuvaiheessa saarella käytiin neuvotteluja Viaporin linnoituksen antautumisesta, minkä vuoksi siitä käytettiin venäläisajalla nimitystä Peregovornyin saari eli neuvottelusaari. Myöhemmissä piirustuksissa saaren nimenä on joko Lonno tai Dogovornyin saari eli sopimussaari.

Lonna lunastettiin armeijan käyttöön keisarillisella päätöksellä vuonna 1817. Saarelle perustettiin 1830-luvulla ruudin käsittely- ja varastopaikka. Vuonna 1880 Lonnasta päätettiin tehdä merimiinojen kokoamis- ja säilytyspaikka.

Suomalaisen varuskunnan aikana 1920-luvulta vuoteen 1933 saari toimi miinavarastona, kunnes miinat siirrettiin Melkin saarelle. Lonnassa alettiin keskittyä miinojen raivaamisen. Vuonna 1944 saarella aloitti magneettisuuden poistoasema, jolla poistettiin aluksista runkojen ja koneiden magneettisuus. Menetelmällä pyrittiin tekemään alukset immuuneiksi magneettimiinoille.

Demagnetisointia tarvittiin aina 1960-luvun loppuun, jolloin merimiinojen raivaustyö oli pääosin päättynyt. Viimeisiä saaren asiakkaita olivat jäänmurtajat.

Saaren omistus ja hallinnointi siirtyi vuonna 1999 Puolustusvoimilta Suomenlinnan hoitokunnalle.

Lonna sijaitsee lyhyen merimatkan päässä mantereelta, Kauppatorin ja Suomenlinnan välissä. 150 metriä leveällä saarella on 7 rakennusta, joita Suomenlinnan hoitokunta on kunnostanut asteittain käyttöön. Saarella on tehty suuri työ, jotta tilat pystytään avaamaan yleisölle.

Lonnan uusi sauna

Lonnan sauna asettuu suomalaisen saunarakentamisen jatkumoon, ammentaen perinteestä mutta samalla uudistaen sitä. Helsingin uusien yleisten saunojen ryhmässä Lonna erottuu paikkana jonne lyhyt merimatka antaa etäisyyden kaupungin vilinästä, paikkana jonne mennään nauttimaan elämästä ja luonnon rauhasta meren äärellä.

Massiivipuurakenteinen parvisauna luon tunnelmallisen tilan saunomiselle. Saunan parvelta avautuva näkymä saaristoon on kaunis ja rauhoittava. Saunan hirret on veistetty suomalaisesta männystä pieteetillä ja materiaalit ovat aitoina läsnä rakennuksen eri tiloissa. Saunan arkkitehtuuri sopeutuu historialliseen kokoisuuteen mutta edustaa ylpeästi omaa aikaansa, kestäen aikaa. Saunojen massiivisten puukiukaiden lämmittäminen tapahtuu ulkoa terassilta, jossa on myös mahdollisuus olleilla meren äärellä. Edessä avautuu saaristo ja oikealla Suomenlinnan silhuetti. Kaupungin vilske jää taakse.

Lonnan saari on kaupunkilaisten kohtaamispaikka palveluineen

Lonnan saaren tavoitteena on olla mahdollisimman helposti lähestyttävä kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Saarella sijaitsee ravintola, joka tarjoaa hyvää suomalaista kesäruokaa ja kahvila, josta voi ostaa kevyempää purtavaa vaikkapa saaren rantakallioilla nautittavaksi. Kesällä 2016 saarelle avautuivat suuret juhlatilat joissa järjestetään paljon erityylisiä tapahtumia. Saaren kokonaisuuden kruunaa tänä kesänä avautuva yleinen sauna. Lopullisesti saaren kunnostustyöt saadaan päätökseen vuonna 2018.

Sijainti ja yhteydet

Saari kuuluu Suomenlinnan kaupunginosaan ja se sijaitsee Kauppatorin ja Suomenlinnan välissä. Sen koordinaatit ovat 60°9.251′N, 24°59.453′E. Etäisyys mantereelta on vain 1,5 kilometriä.

Liikennöinti tapahtuu Kauppatorilta JT-Linen vesibussilla. Matka vesibussilla saareen kestää noin 10 minuuttia.