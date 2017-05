Veikkaus: Suomella yli 70 prosentin todennäköisyys päästä Euroviisujen finaaliin

8.5.2017 16:07 | Veikkaus

Veikkaus arvioi yli 70-prosenttisiksi Suomen Norma Johnin Blackbirdin mahdollisuudet päästä 13.5. järjestettävään Euroviisujen finaaliin. Molemmista alkueristä 10 maata 18:sta pääsee loppukilpailuun. Suomi kilpailee omassaan tiistaina 9.5. Euroviisut ovat kohteina useissa Veikkauksen pelimuodoissa.

Euroviisut järjestettiin edellisen kerran Ukrainan Kiovassa vuonna 2005 Oranssin vallankumouksen jäkkimainingeissa. Tuolloin Suomen edustaja Geir Rönning jäi kappaleellaan Why finaalin ulkopuolelle. Voiton vei Kreikan Helena Paparizou kappaleella My Number One.

Finaalipaikat ratkaistaan yhdistämällä yleisöäänet ja kansallisten raatien äänet. Automaattisesti tämän vuoden finaaliin ovat jo päässeet Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa sekä isäntämaa Ukraina.

- Nyt näyttäisi siltä, että vihdoinkin meillä on Lordin voiton jälkeen mahdollisuus pärjätä Euroviisuissa. Pidän itsekin kovin Suomen tämän vuotisesta edustuskappaleesta, kertoo tuotepäällikkö Miikka Nurmi Veikkauksesta.

Euroviisut ovat Veikkauksen pelikohteina Voittajavedoissa, Pitkävedossa ja tapahtuma-aikaisessa Live-vedossa molemmissa semifinaaleissa ja finaalissa.

Päivän Pari 1:ssä veikataan sekä Suomen että Ruotsin sijoitusta. Supertripla 1:ssä kohteena on se, mitkä maat miehittävät semifinaalin kolme kärkipaikkaa. Voittajaveto 1:ssä veikataan Euroviisujen voittajaa ja Voittajaveto 2:ssa Suomen sijoitusta koko kisassa. Euroviisukohteita löytyy myös Pitkävedosta, jossa kullekin maalle on laskettu kerroin eli todennäköisyys selviytyä finaaliin. Pelaaminen ensimmäiseen semifinaaliin päättyy tiistaina 9.5. klo 21:58.

- Tänä vuonna ensimmäistä kertaa tulee tarjolle myös Euroviisuvakio. Finaaliin päässeistä maista muodostetaan toisen semifinaalin jälkeen kolmikoita, joista kustakin veikataan parhaiten sijoittuvaa Yleisurheiluvakion ja Kaviovakion tapaan, kertoo Nurmi.

Euroviisujen semifinaalit ja finaali esitetään Yle TV2:ssa.