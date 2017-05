Espoon kaupunginkirjaston Lempibussi kiertää kouluja parin viikon ajan

8.5.2017 17:05 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginkirjaston ja Tyttöjen ja Poikien Talojen edustajat käyvät keskustelemassa seksuaalioikeuksista ja -turvallisuudesta yläkoululaisten kanssa.

Mitä Lempibussissa tehdään?

Lempibussi on kirjastoauto, johon on kerätty nuorten kasvua ja kehitystä, tunteita, seurustelua, rakkautta ja seksuaalisuutta käsitteleviä nuorten romaaneja, runoja, musiikkia ja elokuvia. Mukana Lempibussissa on kirjastoammattilainen ja seksuaaliterveyden ammattilainen Tyttöjen tai Poikien Talolta.

Lempibussissa nuorille jaetaan nuorten seksuaalisten oikeuksien luettelo ja luetaan otteita kirjallisuudesta. Seksuaaliset oikeudet ovat samat, jotka tulevat esille myös nykyisissä yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Oikeudet luetaan vuorotellen ääneen ja sen jälkeen pohditaan luettujen romaanikatkelmien kautta toteutuiko fiktiivisten henkilöiden elämässä tai tietyssä tilanteessa joku seksuaalinen oikeus vai ei. Keskustelulle ja kysymyksille annetaan tilaa.

Liikkeellä jo kymmenennen kerran



Toukokuussa Lempibussikiertue starttaa jo kymmenennen kerran. Koulut ovat suhtautuneet myönteisesti Lempibussiin. Keväisin jo odotellaan yhteydenottoa

Nuorten suhtautuminen on ollut avointa ja keskustelevaa. He ovat tuoneet esiin monia näkökulmia ja kokemuksia seksuaalisuuteen liittyen. Nuoret saavat väyliä tiedonhakuun ja tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta turvallisuudesta.





Onnistunutta poikkihallinnollista yhteistyötä

Lempibussiprojekti on onnistunut esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen. Eri ammattiryhmät täydentävät toisiaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lempibussissa nuori saa oikeaa ja ennakkoluulotonta tietoa positiivisessa ja nuorta kunnioittavassa muodossa.