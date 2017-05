Pihlajalinna aloittaa yhteistyön Fysios-ketjun kanssa

Fysios Group



Fysios on valtakunnallinen fysioterapiaketju. Fysiokseen kuuluu 53 toimipistettä 25 paikkakunnalla ja se työllistää noin 350 ammattilaista. Fysioksen tavoitteena on auttaa puolta miljoonaa suomalaista vuoteen 2020 mennessä. Fysioksen johdossa toimivat osakkaat Heikki Tiitinen ja Pasi Syrjä. Yrityksen pääomistaja on kotimainen pääomasijoittaja Vaaka Partners.



