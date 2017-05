Rahastoihin 254 miljoonaa euroa huhtikuussa

Evan veroanalyysi iskisi kansankapitalismiin ja eläkkeisiin 19.4.2017 15:03

Apulaisprofessori Tomi Viitalan Evalle tekemä analyysi yhteisöveron uudesta diilistä on keskustelunavaus, jonka tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja varmistaa verotuotot kansainvälisessä verokilpailussa. Reipas verokeskustelu on tarpeen, mutta valitettavasti analyysissä ei nähdä metsää puilta.