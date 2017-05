Silmänkuvasovellus ja eturauhastutka palkittiin oirearviohackissä

9.5.2017 10:38 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Omat digiajan hyvinvointipalvelut eli ODA-hanke järjesti 5.–6.5.2017 oirearviohackin, jossa tietotekniikan ja terveysalan osaajat kisasivat sähköisten oirearvioiden tuottamisessa. Tuotokset ylittivät järjestäjien odotukset.

Oirearviohackissa oli mukana 11 nelihenkistä tiimiä, jotka oli valittu mukaan esikarsinnan jälkeen. Tiimien tehtävänä oli tuottaa innovatiivisia ideoita tai ratkaisuja siitä, miten ihmisten omia oirehavaintoja, aktiviteettidataa ja muita terveysindikaattoreita voi hyödyntää oirearvioiden pohjana.

Voittajaksi valittiin eMedi Innovations Oy:n ”Visudg kamerasovellus”. Kyseessä on silmänkuvasovellus, joka hyödyntää konenäköä ja kuva-analytiikkaa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi silmään liittyvissä hoidon tarpeen arvioinneissa. Tuomariston mukaan ratkaisu kehitettiin hackathon-haasteen pohjalta ammattimaisesti ja tapahtumassa tarjottuja resursseja hyödyntäen. Palvelu on teknisesti ja vaikuttavuudeltaan mielenkiintoinen ja siinä on huomioitu palvelumuotoilu.

Kunniamaininnan sai Fluente Kumppanit Oy:n "Prostate Radar” eli Eturauhastutka. Palvelun avulla ihmiset voivat kuvailla eturauhasongelmiin liittyviä oireita ja saavat terveydenhuollon ammattilaisten hyväksymiä, visualisoituja vastauksia oireisiinsa. Tuomaristo arvioi, että tuote on valmis käyttöön ja palvelu on tarinaltaan vetovoimainen. Sote-ammattilaiset ovat rohkeasti lähteneet tekemään palvelua, jolta odotetaan vaikuttavuutta.

– "Voittajan valinta oli vaikea, sillä tuotokset ylittivät kaikkien odotukset. Tiimit uskalsivat heittäytyä, oppia toisiltaan sekä antaa ja pyytää apua. Tämä oli todellista ideoiden ristipölytystä, jonka lopputulos on loistava", kertoo ODA-hankkeen projektijohtaja Hanna Nordlund.

Parhaat tuotokset voidaan ostaa osaksi ODA-palvelukokonaisuutta.

Tuomaristoon kuuluivat Jari Porrasmaa STM:stä, Jari Suhonen THL:sta, Ville Koiste Sitrasta ja Timo Airaksinen Salivirta Oy:stä. Kisaajia sparrasivat Sitran, Kustannus Oy Duodecimin, Virtuaalisairaalan, STM:n ja THL:n asiantuntijat sekä ODA-hankkeen tekniset palveluntuottajat.

Lisätietoja

Tilaisuuden tunnelmia Twitterissä: #oirearviohack @oirearviohack

ODAn projektijohtaja Hanna Nordlund, p. 043 825 7275

www.kuntaliitto.fi/oda

Luvassa älykkäämpiä terveyspalveluja: oirearviohack Hämeenlinnassa 5.–6.5.2017

ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) on palvelukokonaisuus, joka tuo sosiaali- ja terveyspalvelut digiaikaan. ODA yhdistää tieteellisesti tutkittua tietoa, sote-ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa, ja tekee niiden pohjalta älykkäitä johtopäätöksiä ja suosituksia. ODAssa voi tehdä oirearvioita, käyttää sähköisiä hyvinvointivalmennuksia sekä laatia hyvinvointisuunnitelmia ja seurata niiden toteutumista.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Lahti, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. Ensimmäiset ODA-palvelut saadaan testikäyttöön kesällä 2017. Valmis ODA-palvelujen kokonaisuus on käytettävissä koko maassa loppuvuodesta 2018. ODA-palvelut liitetään tulevaisuudessa osaksi Kanta-palveluja.