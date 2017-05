Kutsu medialle: Sisu Not Silence - “Luomassa kulttuuria, jossa vallitsee nollatoleranssi kaikkea alaspainamista ja mitätöintiä kohtaan”

9.5.2017 10:19 | Ensi- ja turvakotien liitto

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailman yleisin ihmisoikeusloukkaus, joka ei tunne maantieteellisiä rajoja: yksi kolmesta naisesta kokee elämänsä aikana väkivaltaa. Emilia Lahden käynnistämä Sisu Not Silence -kampanja väkivallattomuuden puolesta on sisuuntumisen ilmentymä.

Aika: pe 12.5.2017, klo 13-14

Paikka: Aleksanterin teatteri, Bulevardi 27, Helsinki

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, suomalaisuuden päivänä 12.5. Aleksanterin teatterilla juhlitaan sisun loistoa meillä ja maailmalla.

Tiedotustilaisuudessa haastateltavina ovat:

- Emilia Lahti, kampanjan synnyttäjä

- Elina Multanen, toiminnanjohtaja, Suomen UN Women

- Johanna Matikka, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

- Väkivaltatyön asiantuntija, henkilö vahvistuu myöhemmin

Emilia Lahden käynnistämä Sisu Not Silence -kampanja väkivallattomuuden puolesta on sisuuntumisen ilmentymä. Sisusta väitöskirjaa valmisteleva Lahti laittaa itsensä poikkeuksellisella tavalla likoon juoksemalla loppuvuodesta 2017 yhteensä 2400 kilometriä Uuden-Seelannin halki. Juoksun tarkoitus on murtaa syvään juurtuneita käsityksiä lähisuhdeväkivallasta. Juoksureitin varrella järjestetään tapahtumia ja mediakampanjoita, joissa tuodaan esiin lähisuhdeväkivallasta selviytyneiden vahvuuksia.

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailman yleisin ihmisoikeusloukkaus, joka ei tunne maantieteellisiä rajoja: yksi kolmesta naisesta kokee elämänsä aikana väkivaltaa. Muutos on mahdollinen vain, kun toimimme yhdessä väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten oikeuksien turvaamiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja väkivallan lopettamiseksi.

Sisu Not Silence -kampanjan pyrkimyksenä on poistaa häpeä ja hiljaisuus, jotka vallitsevat väkivallan ympärillä.Kampanja pyrkii luomaan voimaannuttavia uusia narratiiveja, jotka tuovat väkivallasta selviytyjät esiin rohkeina ja sinnikkäinä yksilöinä, joilla on edessään valoisa tulevaisuus ja edesauttaa kulttuurin syntyä, jossa väkivallasta voi puhua ilman häpeää.Sisu Not Silence -kampanjan ystäviä Suomessa ovat Amnestyn Suomen osasto, Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen UN Women.

– Väkivaltaisesta perhe- tai parisuhdekokemuksesta puhuminen vaatii rohkeutta. Nostamalla julkiseen keskusteluun selviytymistarinoita voimme pyrkiä mahdollistamaan laajemman keskustelun aiheesta ja luoda tilan, jossa kokemukset henkisestä, fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta voidaan jakaa”, toteaa Emilia Lahti, joka on itse selvinnyt väkivaltaisesta suhteesta ja luennoi nyt kansainvälisesti sisusta, ihmisoikeuksista ja väkivallattomuudesta.

Toimittajat ovat tervetulleita myös illan Sisu Not Silence -tapahtumaan Aleksanterin teatterille, perjantaina 12.5. klo 19 alkaen. Hyväntekeväisyyskonsertissa on ovat mm. Emilia Lahti, näyttelijä Eeva Litmanen, tanssija Meri Tankka, joka esittää Takako Matsudan teoksen ”Mother”, laulaja Anastasia Trizna, Voice of Finlandista tuttu Outi-Maija Itkonen & Band sekä MC:nä toimiva Arto Sivonen.

Lisätietoja:

Sosiaalinen media: #sisunotsilence