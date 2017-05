Lehdistökutsu: Sosiaali- ja terveyshuollon uudistus – mitä voimme oppia Ruotsin kokemuksista?

Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa peruskorjatun Hanasaaren ennakkoesittelyyn 3.5.2017 07:07

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on käynyt läpi mittavan peruskorjauksen, joka on kestänyt puolitoista vuotta. Remontin ajan kulttuurikeskus on ollut suljettuna.