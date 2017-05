Kutsu medioille 12.5: Vastaanottokeskuksessa olevia lapsiperheitä autetaan uusin keinoin

9.5.2017 11:20 | Ensi- ja turvakotien liitto

Oulun vastaanottokeskusessa asuu parhaillaan 24 lapsiperhettä, joissa on kymmenisen taaperoa, useita alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Pudasjärven vastaanottokeskuksessa asuu 11 lapsiperhettä. Lapsiperheiden tilanne on haastava, sillä vanhemmat saattavat olla väsyneitä, traumatisoituneita ja stressaantuneita turvapaikkaprosessista ja tulevaisuuden epävarmuudesta. Mediainfossa kuulemme, miten pienillä ja edullisillakin keinoilla on pystytty tukemaa perheiden ja lasten hyvinvointia.

Aika: pe 12.5.17 klo 11.30–12.30, infon yhteydessä tarjotaan lounas>

Paikka: Scandic Oulu, kabinetti, Saaristonkatu 4, Oulu

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anna Mikkonen, Ensi- ja turvakotien liitto, puh. 050 410 7640

Järjestäjät: Ensi- ja turvakotien liitto, Oulun ensi- ja turvakoti ry, Oulun vastaanottokeskus

Kaisa Kantola, Oulun vastaanottokeskuksen kriisi- ja perhetyöntekijä Lapsiperheiden hyvinvointia tukeva toiminta

Anna Mikkonen, projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto Ensi- ja turvakodin palveluista apua turvapaikka hakeville perheille

Tarja Kuivala, tiimivastaava, Oulun ensi- ja turvakotiyhdistys ry Projekti järjestää Oulussa 12.5. koulutuksen turvapaikanhakijoiden ja muiden maahan muuttaneiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Seminaarissa kartoitetaan turvapaikanhakijaperheille suunnattua toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Iltapäivän paneelikeskustelussaeri toimijoita haastetaan pohtimaan, miten turvapaikkaa hakevien perheiden tarpeisiin on vastattu ja miten yhteistyötä voidaan kehittää perheiden hyväksi. Koulutukseen osallistuu 50 henkilöä.



Seminaarin ohjelma -------------- Tiedote julkaisuvapaa 12.5.2017 klo 12.00 Vastaanottokeskuksessa olevia lapsiperheitä autetaan uusin keinoin Turvapaikanhakijoista puhuttaessa unohtuu helposti, että joukossa on myös lapsiperheitä, odottavia äitejä, vauvoja ja yksinhuoltajia. Tälläkin hetkellä satoja turvapaikanhakijalapsia ja -vanhempia odottaa vastaanottokeskuksissa päätöstä turvapaikkahakemukseen. Lapsiperheiden tilanne on vastaanottokeskuksissa haastava, sillä vanhemmat saattavat olla väsyneitä, traumatisoituneita ja stressaantuneita turvapaikkaprosessista ja tulevaisuuden epävarmuudesta. Vastaanottokeskusten koko ja sijainti vaihtelevat. Vastaanottokeskusten asukasmäärät ovat suuria ja henkilöstöresurssit tiukat, eivätkä tilat ole aina lapsiperheille toimivia. Oulun vastaanottokeskus on Maahanmuuttoviraston ylläpitämä ns. kauttakulkukeskus, jossa asutaan yleensä lyhyehköjä aikoja. Osa vastaanottokeskuksista on niin sanottuja odotusajan keskuksia, kuten Pudasjärven keskus, jossa asutaan pidempään turvapaikkapäätöstä odottamassa. Lapsilla ei ole useinkaan tarpeeksi tekemistä, ja aika käy pitkäksi, koska turvapaikkaa hakevilla lapsilla ei ole oikeutta päiväkotiin. Heillä voi olla omien ja vanhempien vaikeiden kokemusten takia oireita, kuten pelkoja, painajaisia, levottomuutta, itkuisuutta, aggressiivisuutta ja ruokahaluttomuutta. Oulun vastaanottokeskuksen kriisi- ja perhetyöntekijä Kaisa Kantola kertoo, että keskuksessa asuu parhaillaan 24 lapsiperhettä, joissa on kymmenisen taaperoa, useita alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Yhteensä lapsia on 26. Pudasjärven vastaanottokeskuksessa asuu 11 lapsiperhettä, joissa on 19 lasta. Pelastakaa Lapset ry järjestää Oulun vastaanottokeskuksessa lastenkerhoa lapsiystävälliseksi tilaksi kunnostetussa kerhohuoneessa ja kouluikäisille läksykerhoa. Kieliryhmissä vanhemmat saavat tietoa vanhemmuudesta uudessa kulttuurissa sekä vertaistukea toisilta vanhemmilta. Pudasjärven vastaanottokeskuksessa on leikkihuone, jossa lapset voivat leikkiä vanhempien kanssa sekä ulkoleikkialue. Ohjaajat järjestävät leikkituokioita ja toimintaa sekä ohjaavat kouluikäisten läksykerhoa. Alakouluikäiset voivat osallistua koulun jälkeen iltapäiväkerhoon muiden koululaisten kanssa. Pienillä ja edullisillakin keinoilla voidaan tukea perheiden ja lasten hyvinvointia - Monissa vastaanottokeskuksissa järjestetään omin voimin tai yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa toimintaa lapsiperheille, sanoo projektipäällikkö Anna Mikkonen Ensi- ja turvakotien liitosta. Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana projekti on järjestänyt vertaistuellisia ja toiminnallisia vanhempi-lapsiryhmiä sekä perhekahviloita vastaanottokeskuksissa. Toimintaa on pilotoitu pääkaupunkiseudulla ja saatujen kokemusten perusteella on selvää, että pienillä ja edullisillakin keinoilla voidaan lisätä perheiden ja lasten hyvinvointia. Moni toiminta onnistuu hyvin ilman yhteistä kieltäkin: esimerkiksi kädentaidot, askartelu, sirkuskerho, leikit, muskari, tapahtumat ja retket piristävät ja auttavat jaksamaan. Samalla vanhemmat saavat onnistumisen kokemuksia lasten kanssa olemisesta. Tiimivastaava Tarja Kuivala Oulun ensi- ja turvakodista kertoo, että ensikoti voi järjestää myös synnyttäville turvapaikanhakijoille vapaaehtoisista Doula-synnytystukihenkilöitä. Ensikodin vauvaperheiden avopalveluissa on tuettu myös turvapaikanhakijaperheitä. Ensikodin Doula-synnytystukihenkilöistä on koettu olevan apua odotusaikana, synnytyksessä ja vauvan synnyttyä, kun opetellaan imetystä. Lapsiperhetoiminta turvapaikanhakijoille tukee perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä ja antaa eväitä tulevaisuuteen, olipa se sitten Suomessa, kotimaassa, tai kolmannessa maassa, jos perhe ei saa oleskelulupaa Suomeen.

Yhteyshenkilöt