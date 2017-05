’Rakasta asiakkaitasi, automatisoi rutiinit’, kannustaa Attidon uusittu brändi

9.5.2017 13:24 | Attido Oy

Ihminen ei ole kone. Vapauta työntekijäsi rutiinitehtävistä korkeamman lisäarvon työhön. Tähän ajatukseen perustuu taloushallinnon automaatiorobotiikkaa, toiminnanohjausjärjestelmiä ja analytiikkaratkaisuja tarjoavan suomalaisen Attidon toiminta.

Attido tähtää voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun erityisesti taloushallinnon automaatiossa, johon yritys on viime vuosien aikana kehittänyt omia taloushallinnon automaatiotuotteita. Talouden automaation ennustetaan kasvavan toimialana kansainvälisesti yli 50 prosentin vuosivauhdilla kokonaismarkkina-arvon ollessa 17 mrd. dollaria.

Viime syksynä Attido sai merkittävän sijoituksen suomalaiselta Juuri Partnersilta kansainvälisen kasvun tueksi. Myös Tekes myönsi kansainvälistymiseen suunnatun rahoituksen. Attido onkin uusinut sekä yritys-, että tuotebrändinsä tukemaan entistä paremmin kasvustrategiaansa, ja lanseeraa taloushallinnon automaatiotuotteille oman Aico -brändin.

Uudistetulla yritysbrändillään Attido haluaa herätellä asiakkaansa robotiikan ja automatisoinnin ihmisläheiseen toteutustapaan, käyttäjiä ja yrityksen omia asiakkaita ajatellen - “Love your customers, automate your routines”. Automaatiorobotit eivät ole ihmisille uhka, vaan tarkkoja ja väsymättömiä työkavereita, jotka mahdollistavat mielekkäämmät työtehtävät.

”Kukaan meistä ei ole välttynyt viimeisen vuoden aikana robotiikka- tai automaatiokeskusteluilta. Yleissävy on huolestunut; ollaan huolissaan työpaikoista ja ihmisten roolista jatkossa varsinkin tuotannollisen työn ja rutiinitehtävien osalta. Vastakkainasettelu on turhaa dramatiikkaa”, kertoo Attidon Chief Customer Officer Minna Ruusuvuori. ”Meidän pitäisi pikemminkin ajatella, mitä kaikkea ihminen ja kone yhdessä voivat saavuttaa. Koneet ja tekniikka ovat olleet aikaisemminkin keskeisessä roolissa ihmiskunnan ottaessa kehitysloikkia. Koneet eivät vie työpaikkoja. Työtehtäviä automatiikka sen sijaan muokkaa ja robotiikan lisääminen on tuonut työtä myös Suomeen. Ihminen ja kone yhdessä ovat lyömätön yhdistelmä. Tämä on se Attidon ja koko Suomen kasvutarina, jota haluamme kertoa.”

Attidon kumppanina brändiuudistuksessa on toiminut Bränditoimisto Sold.