Uusi suomalainen startup-kiihdyttämö etsii yhteiskunnallisesti vaikuttavia menestystarinoita

9.5.2017 13:32 | Adventure Club Helsinki Oy

TIEDOTE 9.5.2017. Helsinkiläinen digituotestudio Adventure Club julkisti tänään uuden, startupeille suunnatun Impact Club -kehitysohjelman. Ohjelma kiihdyttää sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, alkavan vaiheen yrityksiä. Impact Clubin portfoliossa on jo muun muassa Mightifier, luokkahenkeä parantava ja koulukiusaamista vähentävä sovellus. Vuoden Huipuissa, Grand Onessa ja Arctic15-tapahtumassa palkitun palvelun kehityksessä Adventure Club on ollut alkumetreiltä asti tiiviisti mukana.

- Haemme kaupallisen potentiaalin omaavia yrityksiä, mutta sitäkin tärkeämpää on merkityksellisyys. On kiinnostavampaa investoida yhteiskunnallisesti merkittäviin projekteihin ja uskon tämän olevan tulevaisuuden toimintamalli. Tavoitteenamme on kehittää muun muassa hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yrityksiä, joissa teknologiamahdollisuudet yhdistyvät käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Timonen Adventure Clubista.

Impact Clubin pilottihankkeena ollut Mightifier edustaa yhteiskunnallisesti merkittävää malliyritystä, joita Impact Club hakee kumppaneikseen.

- Haluamme olla mukana rakentamassa juuri tällaista vaikuttamista liiketoiminnan lisäksi. Etsimme alkavan vaiheen yrityksiä, tai jopa tuoteaihioita, joiden ympärille ei vielä ole löytynyt lopullista tiimiä tai kaikkea osaamista. Tuemme mukaan otettavia yrityksiä hyvin käytännönläheisesti, kertoo Impact Club -ohjelmaa Adventure Clubilla vetävä Asmo Halinen.

Impact Clubin toimintamallissa suora, rahallinen investointi on pienemmässä roolissa. Apua tarjotaan erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Mightifierille tämä tuki oli ratkaisevan tärkeää:

- Tätä kautta saamamme strategisen tason sparraustuki sekä konkreettiset apukädet ovat olleet merkittävässä roolissa. Alusta alkaen meillä oli vahva visio siitä, mitä haluamme tehdä, mutta ei kaikkea tarvittavaa käytännön osaamista. Adventure Club on ollut mahtava kumppani rakentaessamme Mightifierin menestystarinaa, toteaa Mightifieriä kehittävän Mighty United Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Mervi Pänkäläinen.

Timonen korostaa tiimin merkitystä Impact Clubin investointipäätöksissä.

- Elämme jatkuvassa muutoksessa ja pienistä aihiosta voi oikeassa ympäristössä ja tiimissä kehittyä valtavia menestystarinoita. Impact Club -ohjelmamme kautta myös isot yritykset saattavat löytää sopivia startup-kumppanuuksia “impact investing” -hengessä, Timonen sanoo.

Mightifierin ohella Impact Club kiihdyttää jo nyt muitakin hankkeita. Nämä liittyvät esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen kivunlievityksessä ja lasten tiedekasvatuksen ja arjen yhdistämiseen. Kehityksessä on myös Adventure Clubin sisäisenä työnä käynnistynyt, näkörajoitteisille tarjottava Unseen Art -palvelu, joka Mightifierin tavoin on saanut laajaa kansainvälistä huomiota. Timosen ja Halisen lisäksi Impact Clubissa on mukana useita pitkänlinjan digikonkareita, kuten Adventure Clubin perustajiin kuuluvat Samuli Cantell ja Tapani Nenonen.