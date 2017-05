Miesten muotimarkkina kasvaa: Nuoret kaupunkilaismiehet kiinnostuneimpia pukeutumisestaan

10.5.2017 09:30 | Suomen Tekstiili & Muoti ry

Miehet ovat muotibisneksessä kasvava kohderyhmä. Myös naiset toivovat, että suomalaismiehet kiinnittäisivät enemmän huomiota pukeutumiseensa. Miesten pukeutuminen on esillä liiton uudessa Fab-lehdessä.

Miehet ovat pukeutumisestaan yhä kiinnostuneempia, mutta miesten muodin markkinoinnissa pitää muistaa myös naiset. Näin voi tiivistää miestenvaatemerkki Turon tuoreen kuluttajatutkimuksen tulokset.

- Miestenvaatemarkkina kasvaa ja kiinnostus lisääntyy niin maailmalla kuin Suomessakin. Kehityksen kärjessä ovat isot kaupungit. Helsinkiläismiehistä 56% kertoi nyt olevansa erittäin tai melko paljon kiinnostuneita pukeutumisesta, kun kaksi vuotta aiemmin luku oli 42%. Peräti 95% oli vähintään jossain määrin kiinnostuneita, kertoo Turon toimitusjohtaja Janne Antikainen.

Vaikka verkkokaupasta puhutaan paljon, kivijalkaliike pitää edelleen pintansa. Pukua ostaessa halutaan henkilökohtaista palvelua. Verkkokauppa on kuitenkin tärkeä tiedonhaun kanava.

- Kiinnostavaa on myös naisten rooli: he seuraavat aktiivisesti miesten muotia ja kiinnittävät huomiota kumppaninsa pukeutumiseen, Antikainen sanoo.

Antikainen kertoi Turon tutkimuksesta Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Tekstiilitreffeillä. Tilaisuudessa julkistettiin liiton uusi lehti Fab – Fashion, Lifestyle & Business, joka kertoo kiinnostavimmat tarinat suomalaisista muoti- ja lifestyle-alan yrityksistä.

- Haluamme Fabin avulla tuoda näkyviin, miten upeita muodin ja lifestylen yrityksiä meillä Suomessa on. Haluamme kannustaa niin yrityksiä kuin yhteiskuntaa laajemminkin tekemään alan menestystä yhdessä. Meillä Suomessa on perinteisesti arvostettu insinööri- ja teknologiaosaamista, mutta niiden lisäksi esimerkiksi juuri tekstiili- ja muotialalla on paljon kasvun mahdollisuuksia ja vientipotentiaalia, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

- Suomen tekstiili- ja muotialan yrityksissä tehdään työtä alan menestyksen eteen valtavalla innostuksella ja intohimolla. Tuoreet kasvuluvut vahvistavat, että tehty työ on kannattanut. Vaatealan yritykset ovat löytäneet kasvua erityisesti viennistä, Auvinen sanoo.

Esimerkiksi miestenvaatemarkkinan kasvu ja kiinnostuksen lisääntyminen on globaali trendi, joka näkyy myös Suomessa. Miestenvaatemarkkinan odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 40 miljardilla dollarilla vuoteen 2019 mennessä.

- Miesten muoti on viime vuosina muuttunut monipuolisemmaksi ja rennommaksi. Meillä on Suomessa paljon miesten pukeutumisen osaajia ja yrityksiä, jotka menestyvät ja kasvavat, Auvinen sanoo.

Fakta: Mies pukuostoksilla

83% miehistä kertoo olevansa vähintään jossain määrin kiinnostuneita pukeutumisesta.

59% miehistä kertoo olevansa valmis maksamaan enemmän laadusta ja kestävyydestä.

74% miehistä pitää henkilökohtaista palvelua tärkeänä pukuostoksilla.

77% naisista toivoo, että suomalaismiehet panostaisivat enemmän pukeutumiseensa.

66% naisista tutustuu kaupassa myös miesten mallistoihin, ja valtaosa naisista kiinnittää huomiota kumppaninsa pukeutumisvalintoihin.

Lähde: Turon kuluttajatutkimus 2017

