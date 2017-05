Espoon neuvolapalvelut korkealaatuisia

9.5.2017 14:48 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon neuvoloiden asiakkaat kokevat neuvolapalvelut hyödyllisiksi ja henkilöstön asiantuntevana. Palvelut ovat korkealaatuisia ja vaihtelu neuvoloiden välillä on vähäistä. Tiedot ilmenevät viime syksynä tehdystä valtakunnallisesta neuvolakyselystä.

Kaikissa Espoon neuvoloissa palvelu koettiin palautteen perusteella hyödylliseksi (keskiarvo 4,5 asteikolla 1-5). Vaihtelu neuvoloiden välillä oli vähäistä. Arviot ovat linjassa muiden palautekanavien tulosten kanssa. Muun muassa HappyOrNot -päätteiden kautta saadun palautteen mukaan noin 90 % asiakkaista kokee hyötyvänsä neuvolapalveluista.

Neuvoloiden henkilöstöä pidettiin osaavana ja asiantuntevana (ka 4,5). Terveydenhoitajilta saatu tieto ja tuki koettiin tarkoituksenmukaisemmaksi (ka 4,4) kuin lääkäriltä saatu (ka 3,9). Henkilöstö oli kohteliasta ja aidosti kiinnostunut asiakkaan tilanteesta (ka 4,7). Asiakkaiden mielestä heitä koskevat asiat päätettiin yhteistyössä heidän kanssaan (ka 4,5) ja perheestä välitettiin kokonaisvaltaisesti (ka 4,5).

”On ilahduttavaa, että Espoon neuvolapalvelut koettiin erittäin luottamuksellisiksi (ka 4,8). Mielestäni on tärkeää, että asiakkailla on mahdollisuus puhua heitä huolestuttavista asioista, jotta mahdollisiin haasteisiin voitaisiin tarttua varhain, ja apu voitaisiin tarjota viiveettä. Perheiden osallisuuden vahvistaminen ja koko perheen huomioiminen palveluissa on meille keskeinen tavoite tällä hetkellä”, terveydenhoidon päällikkö Raija Vanhatalo sanoo.

Saavutettavat neuvolapalvelut

Yhteydensaantia neuvolaan pidettiin helppona (ka 4,4), ja neuvolapalveluja koskevaa tietoa löytyi asiakkaiden mielestä suhteellisen helposti (ka 4,3). Espoossa yhteydensaantia neuvolaan on pyritty helpottamaan keskitetyllä ajanvaraustoiminnalla, jonka kautta on mahdollista saada myös neuvoa akuutteihin asioihin tai jättää yhteydenottopyyntö omalle terveydenhoitajalle.

Neuvolapalveluja oli tarjolla kohtuullisessa ajassa (ka 4,6) ja käyntiaikoja pidettiin riittävän pituisina. Neuvolatilat koettiin yleisesti toimiviksi ja viihtyisiksi (ka 4,4). Vuoden 2016 aikana Espoossa avattiin uudet Auroran ja Ison Omenan neuvolat. Uudet neuvolatilat on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Kyselyn mukaan kehittämistä kaipaavat erityisesti neuvolan sähköiset palvelut sekä yhteistyö muiden palvelujen kanssa. Sähköiset palvelut koettiin hyödyllisiksi kohtalaisen yleisesti (ka 3,7), vaikka palvelut painottuvat tällä hetkellä lähinnä leikki-ikäisten terveystarkastusten ajanvaraukseen ja OmaNeuvola-palveluun odottaville äideille. Sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkaan tarpeista lähtien. Palvelujen yhteensovittaminen ja monialainen yhteistyö on viime vuosina ollut keskeinen kehittämiskohde lapsiperhepalveluissa. Neuvolan yhteistyötä on vahvistettu muun muassa lasten terapiapalvelujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Neuvolakysely

Valtakunnallinen neuvolakysely tehtiin loka-marraskuussa 2016, ja sen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, joka toinen vuosi. Siihen vastaavat kyselyajankohtana äitiys- tai lastenneuvolapalveluissa asioineet kuntalaiset. Neuvolakyselyllä kartoitetaan asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia neuvolakäynneistä.

Sähköiseen kyselyyn vastasi viime syksynä 367 espoolaista 14 eri neuvolasta. Pääosa vastaajista oli naisia, miehiä vastaajista oli 11. Eniten vastauksia saatiin Tapiolan, Ison Omenan ja Leppävaaran neuvoloiden asiakkailta.

Tutkimuksessa kaikki 4,2 ylittävät tulokset merkitsevät erittäin hyvää toiminnan tasoa. Verrattuna koko maan tuloksiin, Espoon tulokset vastasivat maan keskiarvoa.