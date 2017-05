Merja Mäkisalo-Ropponen: Kestävä kehitys on tärkeä tulevaisuusteema

10.5.2017 10:00 | Uusi puu

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) linkittää Uusi puulle kirjoittamassaan tekstissä puupohjaisen biotalouden tuotteet globaaliin kestävään kehitykseen.

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Tavoitteena on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin mitä nykyisillä sukupolvilla on.

Tämä on suuri haaste ja tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä vain jos ympäristö, ihminen ja talous otetaan yhdessä huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävässä kehityksessä huomioidaan erityisesti luonnon kantokyky ja resurssiviisas talous, kansalaisten osallisuus, kestävä työ sekä kulttuuri ja hyvinvointi.

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma hyväksyttiin YK:ssa vuonna 2015. Tällä hetkellä on eduskunnan käsittelyssä Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta, Agenda 2030:stä, jonka otsikkona on: Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistuvasti.

Selonteossa on kaksi keskeistä painopistealuetta:

1. Hiilineutraali ja resurssiviisas talous

2. Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi

Selonteossa on paljon hyvää, mutta sen suurin puute on talouden ja hyvinvoinnin keskinäisriippuvuuksien esille tuomisen niukkuudessa. Tämä näkökulma puuttuu selonteosta lähes kokonaan. Päätöksenteossa tulisi nykyistä enemmän huomioida hyvinvointipolitiikka talouspolitiikan rinnalla ja kyetä laskemaan muun muassa vaihtoehtoiskustannuksia ja tehdä kustannusvaikuttavuusanalyysejä.

Hiilineutraali- ja resurssiviisas Suomi -painopistealueessa tuodaan monia tärkeitä energia- ja ilmastostrategiaan liittyviä asioita esille. Selonteossa puhutaan melko paljon biotaloudesta, cleantechistä, kiertotaloudesta ja monista kestävän kehityksen innovaatioista. Suomen on oltava edelläkävijä näissä asioissa, vaikka maailmalla USA:n presidentin vaihdoksen johdosta myös toisenlaiset tuulet puhaltavat. Suomi voi olla suunnan näyttäjä ja tämän ansiosta pärjätä myös maailmanmarkkinoilla.

Minulla oli kunnia olla tammikuussa Uusi puu 2017 - kilpailun tuomaristossa arvioimassa uusia puupohjaisia materiaaleja hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat edellä mainittujen globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin. Raadissa oleminen vahvisti omaa uskoani biotalouden mahdollisuuksiin. Kaikilla kilpailuun lähetetyllä 21 innovaatiolla on hyvät mahdollisuudet pärjätä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla ja edesauttaa kestävää kehitystä. Kilpailu osoitti, että puusta voi tehdä "melkein mitä tahansa". Nyt on tärkeää saada kansalaiset tiedostamaan oma vastuunsa valintoja tehdessään. Jokainen meistä voi olla tukemassa kestävää kehitystä. Uskon, että suurin osa kansalaisista on samaa mieltä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa! Nyt tarvitaan paljon työtä kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi!

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd)



Merja Mäkisalo-Ropponen on yksi Uusi puu 2017 -kilpailun tuomareista. Kilpailussa etsittiin parhaita puupohjaisia tuotteita tai menetelmiä, jotka vastaavat jo olemassa olevina tai lähitulevaisuuden ratkaisuina kaupungistumisen, väestörakenteen muutosten, tiedostavan kulutuksen tai resurssiniukkuuden haasteisiin.