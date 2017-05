Propagandan nousukiito jatkuu – liikevaihto kasvoi yli 60 prosenttia

10.5.2017 09:00 | Mainostoimisto Propaganda Finland Oy

Mainos- ja viestintätoimisto Propaganda kasvatti tilikaudella 2016 liikevaihtoaan edellisvuoden vajaasta 1,1 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon. Menestystä siivittivät asiakkaiden kasvu, uudet avainasiakkuudet sekä systemaattinen asiakashallintaan panostaminen.

Mainos- ja viestintätoimisto Propaganda kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan jopa 63 prosenttia edellisvuoteen verrattuna käyttökatteen ollessa 0,1 miljoonaa euroa. Niin henkilöstömäärä kuin asiakaskuntakin karttuivat yhtiön molemmilla päämarkkina-alueilla Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.



- Voimme iloksemme todeta tilikauden voimakkaan kasvun olleen puhtaasti orgaanista. Meillä aloitti viime vuoden aikana seitsemän uutta työntekijää ja halusimme panostaa vahvasti sisältömarkkinointiin. Viestintä- ja videopalveluita monipuolistettiin, mistä esimerkkinä meillä aloitti kaksi copywriteria ja sosiaalisen median asiantuntija, toimitusjohtaja Samuli Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan onnistuneiden rekrytointien lisäksi asiakkaiden menestyminen omilla toimialoillaan on heijastunut positiivisesti Propagandan liiketoimintaan.

- Liikevaihtomme kasvuun ovat vaikuttaneet myös lukuisten asiakkaidemme huikeat kasvutarinat, joissa meillä on ollut kunnia olla mukana. Osa uusista asiakkuuksista on saapunut meille nykyisten asiakkaiden suosittelemina, ja se on meille toiminnastamme erittäin positiivinen viesti, Korhonen sanoo.



Arvot korostuvat kasvun keskellä



Propagandan Tampereen ja Seinäjoen toimipisteillä työskentelee tällä hetkellä yhteensä yli 30 markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaista. Kasvun keskellä niin asiakastyytyväisyydestä kuin henkilöstönkin hyvinvoinnista huolehtiminen ovat olleet keskeisessä roolissa.

- Olemme vahvasti arvojohteinen organisaatio, minkä merkitys on korostunut erityisesti liiketoimintojemme laajentuessa. Uskon, että positiivisen hengen ylläpitäminen työntekijöiden keskuudessa välittyy aina työn laatuun ja asiakaspalveluun. Myös jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on entistä tärkeämpää, Korhonen jatkaa.



Tuleva näyttää valoisalta ja Propaganda aikoo tänä vuonna kasvattaa osaamispääomaansa entisestään. Loppuvuoden aikana yhtiö tulee kehittämään vahvasti digitaalisen viestinnän palvelujaan.

- Tahtotilamme on yhdessä tytäryhtiöidemme kanssa tarjota asiakkaillemme kaikki markkinoinnin ja viestinnän palvelut saman katon alta. Mainos- ja viestintätoimisto Propagandan budjetoitu liikevaihtotavoite kuluvalle tilikaudelle on 2,2 miljoonaa euroa ja perustamamme Propaganda Agencies -ryhmän liikevaihtotavoite 3 miljoonaa euroa, Korhonen valottaa.

Propaganda Agencies -brändin alle kuuluvat Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden palvelut. Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n tytäryhtiöt ovat luova suunnittelutoimisto Trust Creative Society Oy, digitaalisiin julkaisuihin erikoistunut Celain Oy sekä osaamisen ja verkko-oppimisen asiantuntija Fune Trainer Oy.

