Fortum tehostaa liiketoimintojaan M-Filesin tiedonhallintaratkaisulla

10.5.2017 08:03 | M-Files

Fortum toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa edistää asiakkaidensa ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Fortum Power Solutions valitsi M-Filesin dokumenttienhallinnan ja liiketoimintaprosessien tehostamisen ratkaisuksi.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, jonka palveluksessa on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa. Fortum Power Solutions tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluita sähkön ja lämmön tuotantolaitoksille Euroopassa ja Aasiassa.

Fortum Power Solutions valitsi M-Filesin tiedonhallintaratkaisun tehostamaan dokumenttienhallintaa sekä automatisoimaan palveluprosessien hallintaa. M-Files-ratkaisulla parannetaan lisäksi projektienhallintaa, sopimustenhallintaa, asiakaspalautteiden ja valokuvien hallintaa, arkistointia sekä raportointia. M-Files integroidaan operatiivisiin järjestelmiin, mm. asiakashallintaan (CRM) sekä projekti- ja taloushallintoon.

"Olemme erikoistuneet energiajärjestelmien, sähkön ja lämmön tuotannon sekä prosessiteollisuuden asiantuntijapalveluihin, joiden avulla taataan huippuluokan tuottavuus. Asiantuntijapalveluihimme liittyy kiinteänä osana dokumenttien- ja prosessienhallinta, jotta voimme tarjota asiakkaillemme ajantasaista tietoa prosessien eri vaiheista raporttien kera. M-Filesin avulla tehostamme ja automatisoimme liiketoimintaprosessejamme sekä tiedon hallintaa ja jakamista, jolloin asiakkaillamme on dynaaminen pääsy esimerkiksi huoltoraportteihin", kertoo Vesa Kylmälä, Head of Turbine and Generator Solutions, Fortum Power and Heat Oy:sta.

"Fortum on edelläkävijä energiasektorilla tarjoamalla uusinta teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja asiakkailleen. Meistä on erittäin hienoa, että M-Files on mukana tuomassa älykkyyttä ja automatiikkaa myös tiedon- ja prosessienhallintaan. M-Files tarjoaa erityisesti etuja liiketoimintaprosessien ja tiedonhallinnan yhdistämisessä, jolloin dokumenttien koko elinkaari voidaan automatisoida prosessien mukaisten työnkulkujen ja hyväksyntöjen kautta aina raportointiin ja arkistointiin asti. Näin kaikki tieto saadaan osaksi operatiivista toimintaa, jotta oikeita päätöksiä voidaan tehdä tuottavuuden ja kasvun kehittämisen osalta", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.