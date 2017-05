Suomen parhaat hampurilaiset lupaava Naughty BRGR laajentaa Turkuun

10.5.2017 08:30 | Wolfcom

Suomen ensimmäinen Top Chef, keittiömestari Akseli Herlevi avaa Naughty BRGR-hampurilaisravintolansa seuraavaksi Turkuun. Burgereihin viime vuosina erikoistunut Herlevi haluaa Turun keskustan parhaalle liikepaikalle Hansakortteliin avautuvassa ravintolassaan tarjota perinteikkään hampurilaiskaupungin hinta-laatu -suhteeltaan parhaan burgerielämyksen.

Ensimmäinen Naughty BRGR avautui Helsinkiin 2015 ja viime vuonna oli Tampereen vuoro. Turkuun Naughty BRGR avautuu tänä kesänä Aurakatu 12:ssa sijaitsevan Splizzeria-ravintolan tilalle. Maksimissaan 100 asiakaspaikkaa käsittävän ravintolan remontointi alkaa kesäkuun alussa ja Naughty BRGR tulee palkkamaan Turkuun noin 20 ravintola-alan ammattilaista.



”Meidän yksinkertainen missiomme on olla maailman paras hampurilaisravintola. Oikeaan suuntaan olemme selkeästi menossa, sillä niitä tullaan jo tässä vaiheessa syömään pitkienkin matkojen päästä. Onkin vain loogista, että laajennamme ensimmäiseksi merkittävimpiin kaupunkeihin. Suomen Turku tulee saamaan lippulaivaravintolaksemme verrattavan Naughty BRGR:n, sillä ravintolan lokaatio ja koko yhdistettynä hyviksi havaittuihin makuun, palveluun ja ilmeeseemme ovat meillekin ainutlaatuiset. Kevyemmällä kattauksella ei Hesen kotikaupunkiin kannattaisi todennäköisesti edes tulla”, innostuu tulevan kesänsä Turussa viettävä keittiömestari Akseli Herlevi ja jatkaa: ”Toki tiedostamme, että suomalaisen hampurilaiskulttuurin kulmakivi on muurattu Turussa ja siellä syötäneen maamme eniten hampurilaisia asukasta kohden. Uskon samalla, että Naughty BRGR:sta tulee Suomen burgeripääkaupungin paras fast casual -ravintola. Tähtäämme suureen avaukseen Ruisrock-viikolle, mutta kaikki riippuu toki tilojemme remontin valmistumisaikataulusta.”

Tuhma televisiokisassa

Naughty BRGR sai kimmokkeensa Akseli Herlevin osallistuessa Top Chef Suomi: Kaksintaistelu -ohjelman jaksoon, jossa huippukokkien tuli valmistaa hampurilainen. Kisan päätuomari Helena Puolakka kuvaili Herlevin valmistamaa hampurilaista ”todella tuhmaksi”, mitä Herlevi piti parhaana koskaan saamaansa palautteena. Hän päätti tapauksen jälkeen keskittää osaamisensa täydellisen hampurilaisen luomiseen, minkä eteen on jo tehnyt enemmän töitä kuin kukaan muu suomalaiskokki.

”Voin olla täysin hampurilaishullu, mutta burgeri on hyvä ja selkeä laatumittari sekä yksittäiselle ravintolalle, että sitä ympäröivälle kaupungille ja kulttuurille. Vaikka suuret massat ovat vasta löytämässä laatuhampurilaiset niin ravintoloissa kuin kotona, ovat burgerit nyt suositumpia kuin koskaan. Erinomainen hampurilainen on yksinkertaista, laadukkaista raaka-aineista valmistettua kansainvälistä katuruokaa, johon kaikilla pitää olla mahdollisuus”, taustoittaa Herlevi ja jatkaa, että Naughty BRGR:n lista koostuu vain hampurilaisista tykötarpeineen: ”Tuhmia burgereita on jokaiseen makuun, sillä lihaisan nimikkoburgerin ja pakollisen NYC Cheeseburgerin rinnalle olen myös kehitellyt mahdollisimman aidon kuubalais-floridalaisen frita-hampurilaisen, kasvissyöjiä ja keliaakikkoja unohtamatta. Aitoon hampurilaisateriaan kuuluvat huippuhyvät peruna- tai bataattiranskalaiset ja överiosastoa edustaa friteerattu mac’n cheese.”

Inspiraatiota ja esimerkkejä hampurilaisiinsa Herlevi hakee maailmalta. Tänä keväänä hän on ehtinyt käydä jo Kuubassa ja Floridassa tutustumassa frita-hampurilaisen saloihin ja japanissa oppimassa, miten maailman paras pihviliha käyttäytyy sämpylän välissä. Naughty BRGR:n listalla on aina vähintään viisi hampurilaista ja arkipäivien lounaalla lisäksi viikoittain vaihtuva burgeriateriatarjous.

”Burgeri on siinäkin mielessä kiehtova ruokalaji, että siinä on selkeät sämpylän asettamat puitteet, jonka rajoissa voi tehdä mitä vaan. Meidän demi-briossityylisellä sämpylällämme on tärkeä rooli onnistuneessa lopputuloksessa ja valitsemme kaikki komponentit muutenkin aina mahdollisimman hyviksi. Rotukarjan pihvilihat esimerkiksi leikataan ja jauhetaan varta vasten oman reseptimme mukaisesti. Riittävä rasvaprosentti pitää pihvin mehukkaana ja suuhun sopivan, eikä Naughty BRGR:n pihvistä löydy kumimaisuutta tai kuivan lihamurekkeen vivahteita”, hifistelee Herlevi gourmet-burgerinsa taustoja.

Naughty BRGR Turku avautuu kesällä osoitteeseen Aurakatu 12, 20100 Turku. Ravintolaan tulee 80-100 asiakaspaikkaa ja se tulee työllistämään noin 20 ravintola-alan ammattilaista. Ravintolan rekrytointi alkaa heti. Lisätiedot www.facebook.com/NBRGR