Villiinny keväästä - villiyrttiviikko venyy kuukaudeksi

11.5.2017 11:29 | ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Villiruoan juuret ovat syvällä suomalaisessa elämäntavassa ja ruokakulttuurissa. 2010-luvulla kiinnostus villiruokaa kohtaan on kovasti kasvanut. Syynä on paitsi terveellisen syömisen ja kestävän elämäntavan suosiminen, myös laaja aktiivisten toimijoiden yhteistyö ja koulutus villiruoan ympärillä. Villiyrtit herättävät nyt erityistä kiinnostusta. Kesäkuun alkuun sijoitettu villiyrttiviikko innosti heti syntyessään neljä vuotta sitten. Jotta koko Suomi ehtii teemaan mukaan, venytetään viikko tänä vuonna villiyrttikuukaudeksi. Villiyrttikuukauden aluksi 20.5. ELO-säätiö nimittää uusia villiruokamestareita. Koossa on nyt 10 ruoka-ammattilaista levittämässä villiruokasanomaa ja kouluttamassa uusia osaajia.

Siankärsämö, kuva Sini Garam / ELO-säätiö

Suomessa vakiintunut kesäkuun ensimmäisen viikon villiyrttiviikko venyy tänä vuonna viikosta kuukaudeksi. Villiinny keväästä -teemalla vietettävä kuukausi alkaa kevään Luonnon päivänä 20.5. ja jatkuu aina kesän Luonnon päivään 17.6. saakka. Näin kevät ja villiruokaversot ehtivät pintaan koko Suomessa etelästä pohjoiseen, ja kaikki suomalaiset saadaan metsäpoluille ja pellonpientareille nauttimaan kevään heräämisestä. Kymmenet toimijat* järjestävät keväisiä villiyrttiretkiä asian harrastajille. Myös useissa ravintoloissa on tarjolla ammattilaisten loihtimia vietteleviä villiyrttimenuita. Suomi100-juhlavuoden menuissa maistuu kuusenkerkkä, sienet ja villiyrtit. Kymmenen villiruokamestaria levittää villiruoan sanomaa omissa ravintoloissaan ja julkaisuissaan Villiyrteillä ja muullakin suoraan luonnosta saatavalla ruoalla on Suomessa pitkät perinteet, jota maamme ainutlaatuinen jokamiehenoikeus tukee. Villiyrtit nousivat uudelleen myös ravintoloiden listoille, kun Sami Tallberg aloitti ELO-säätiön villiruokalähettiläänä vuonna 2012. Villiruoasta tehdyt kuluttajatutkimukset kertovat, että suomalaisten asenteet luonnosta saatavaa ruokaa eli villiruokaa kohtaan ovat erittäin positiiviset, mutta tietoa eri tuotteiden käytöstä kaivataan lisää. Sen eteen on viime vuosina tehty paljon hyvää työtä. Vuonna 2015, ensimmäisenä maailmassa aloitettiin Suomessa kestävään gastronomiaan perustuva ammattilaisten villiruokakoulutus. ELO-säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa Ravintolakoulu Perhon kanssa luotu villiruokakoulutus ja kestävän gastronomian asenne koko Suomen kokkikoulutukseen. Jotta koulutus saatiin vauhdilla käyntiin, ELO-säätiö nimitti asian puolestapuhujiksi uskottavia, asiansa osaavia ammattilaisia. Vuonna 2015 yhteensä 7 keittiömestaria sai villiruokamestarin tittelin. Sami Tallberg, villiruokalähettiläs

Markus Maulavirta, eräopas ja keittiömestari

Sasu Laukkonen, Chef & Sommelier

Jouni Toivanen, Ravintola Egg

Jarmo Pitkänen, Studioravintola Tundra

Ilja Björs, Ravintola Juuri

Legendaarinen villiruokakokki Jaakko Kolmonen oli yksi mestareista. 20.5.2017 ELO-säätiö nimittää uusia villiruokamestareita. Seuraavat ansioituneet villiruokaosaajat ja -kirjailijat saavat villiruokamestarin tittelin. Samalla he saavat oikeuden käyttää Klaus Haapaniemen suunnittelemaa osaajatunnusta. Henri Alen, Finnjävel

Tero Mäntykangas, Lappland Hotels

Ari Ruoho, Ravintola Nokka

Toni Kostian, Ravintola Grön Käy katsomassa ELO-säätiön villiruokasivuilta mistä kymmenen villiruokamestarin villiruokainnostus on saanut alkunsa ja miten he näkevät kestävän gastronomian tulevaisuuden. Lue lisää täältä. Mitä Villiinny keväästä – teemakuukauden aikana tapahtuu?* 20.5. ELO-säätiö nimittää 4 uutta huippukokkia villiruokamestariksi. Näin kasassa on 10 villiruokamestarin joukko loihtimassa suomalaisesta villiruoasta taivaallista ruokaa ja innostamassa mukaan kasvavaa ammattilaisten joukkoa.

Villiruokakokkeja koulutetaan täydennyskoulutuksella ympäri Suomea. Vuoden 2017 loppuun mennessä on 100 kokkia saanut lisäkoulutuksen.

Monilla Ravintolakoulu Perhon opettajilla on myös villiruokakouluttajan pätevyys.

Kevään aikana Suomessa järjestetään satoja villiyrttikursseja alan harrastajille. Järjestäjinä mm. hortoilun uranuurtajat Raija ja Jouko Kivimetsä, Metsähallituksen luontopalvelut, Maa-ja kotitalousnaiset, Martat, 4H ja monet aktiiviset alan harrastajat. Seuraa oman paikkakunnan ilmoittelua.

