Nokia 3310:n myynti alkaa Suomessa 31.5.

HMD Global aloittaa toimintansa – luvassa uusia Nokia-puhelimia kuluttajille 1.12.2016 12:18

* HMD Global aloittaa tänään toimintansa ja tuo markkinoille uuden sukupolven puhelimia Nokia-brändillä, jonka yhtiö on lisensoinut yksinoikeudella 10 vuodeksi. * Tästä hetkestä alkaen HMD omistaa nykyisen Nokia-merkkisten peruspuhelinten liiketoiminnan, joten yhtiöllä on toiminnan käynnistyessä jo merkittävän kokoluokan maailmanlaajuinen liiketoiminta. * HMD Globalin johtoryhmä on nimitetty. Yhtiön tavoitteena on olla merkittävä toimija globaaleilla älypuhelinmarkkinoilla. * HMD:n ainutlaatuinen strateginen kumppanuusmalli alan johtavien yritysten kanssa ja sen henkilöstön maailmanluokan osaaminen tuovat yritykselle mahdollisuuden tarjota parhaita Nokia-mobiilikokemuksia kuluttajille maailmanlaajuisesti. * Android-käyttöjärjestelmällä toimivat uudet Nokia-älypuhelimet tulevat markkinoille vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.