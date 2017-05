Mediatiedote: Pirullinen sarjamurhaaja ja pikimustaa huumoria – Daniel Colen Räsynukke tuulettaa brittidekkariperinnettä

29.5.2017 14:42 | Gummerus

Lontoolaisesta asunnosta löytyy ruumis, joka on parsittu kokoon kuuden eri uhrin jäsenistä. Media ristii ruumiin Räsynukeksi, ja rikosylikonstaapeli William ”Wolf” Fawkes saa tehtäväkseen pysäyttää murhaajan. Daniel Colen menestysdekkari Räsynukke (Gummerus) yhdistää kekseliäästi mielipuolisen murhatarinan, kiivastempoisen kerronnan ja sysimustan huumorin.

Viralta pantu rikosylikonstaapeli William ”Wolf” Fawkes on juuri palannut takaisin Lontoon poliisivoimiin, kun hän saa eteensä uransa kammottavimman tapauksen. Wolf ja hänen entinen parinsa Emily Baxter aloittavat kilpajuoksun kelloa vastaan pysäyttääkseen paholaismaisen sarjamurhaajan. Hommasta tulee henkilökohtaista, kun murhaaja välittää Wolfin toimittajana työskentelevälle ex-vaimolle listan tulevista uhreista. Listan viimeisenä on Wolf.

"Colen synkkä mutta silti humoristinen esikoisromaani tuo raikkaan tuulahduksen brittidekkarikenttään ja vetoaa takuulla Robert Galbraithin ja Clare Mackintoshin faneihin." Library Journal

"Kerrassaan mahtavuutta! Jos sinä luet vuodessa vain dekkarin, pari, tai ehkä kymmenen, uskallan peukuttaa Räsynukkea!" Rakkaudesta kirjoihin -blogi

33-vuotias Daniel Cole on työskennellyt ensihoitajana, ja Räsynukke on hänen esikoisromaaninsa. Kirjan käännösoikeudet myytiin yli 30 maahan jo ennen teoksen julkaisua, ja se on yksi vuoden 2017 kohutuimmista kansainvälisistä dekkarilanseerauksista. Räsynukke on noussut Britannian lisäksi muun muassa Saksan ja Hollannin bestseller-listoille.

Daniel Cole:

Räsynukke

Alkuteos Ragdoll

Suomentanut Jaakko Kankaanpää

444 sivua

Saatavana myös sähkökirjana