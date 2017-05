Tervetuloa Kevätmieltä Lapinlahdessa -tapahtumaan lauantaina 20.5.

Järjestöjen yhteinen kannanotto: Järjestöjen auttamistyö uhattuna sote-uudistuksessa 21.3.2017 11:00

Järjestöjen yhteinen kannanotto, 21.3.2017: Valmisteilla olevissa sotea ja maakuntia koskevissa uudistuksissa järjestöjen auttamistyö on unohtunut. Kunnille on sote-järjestämislaissa kirjattu velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Maakuntia koskevasta pykälästä tämä velvoite puuttuu. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole varaa jättää järjestöjen auttamistyö huomioimatta. Maakunnille on kirjattava sote-järjestämislakiin velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa.