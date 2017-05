7 citybloggaria on valittu Maalaisresidenssiin Lapinjärvelle

11.5.2017 11:34 | Lapinjärven kunta

Lapinjärven kunta tarjoaa punaisen tuvan 7 kaupingista tulevalle bloggarille tänä kesänä. Maalaisresidenssissä bloggarit elävät osana kyläyhteisöä, testaavat ennakko-odotuksiaan maalla asumisesta ja viestivät kokemuksistaan somessa.

Punainen tupa ja blogi

Maalaisresidenssi Bloggareille on Lapinjärven kunnan tempaus, joka haastaa kaupunkilaisia kohtaamaan ja testaamaan ennakko-odotuksia maalaisasumisesta. 7 kokemuksistaan aktiivisesti viestimään sitoutunutta bloggaria valittiin kunnanhallituksen toimesta maanantai-iltana 8.5.2017. Bloggarit asuvat kaupungeissa eri puolella Suomea ja muuttavat perheineen residenssiin 1-2 viikon ajaksi heinä-elokuun aikana.

Kunta tarjoaa perinteisen mökin ja oman rannan residenssiasukkaiden käyttöön.Ohjelmaan kuuluu myös toiminta paikallisessa yhteisössä - bloggareiden kotoutuminen Lapinjärvelle mahdollistetaan harrastusten ja yhteisöllisen toiminnan avulla. Näin residenssiin osallistuva saa myös paremman kuvan aidosta maalaiselämästä. Vapaaehtoistyöpäivän voi viettää esimerkiksi vanhusten kanssa, nuorisotalolla, kulttuurisessa co-working tilassa, pakolaisten parissa tai kunnanjohtajan assistenttina.



Rauhaa ja inspiraatiota?

Hakemuksista käy ilmi että ennakko-odotukset maalaistumisesta liittyy rauhoittumiseen ja toisaalta maalla asuvien yhteisöllisempään ilmapiiriin. Näin hakijat kertovat:



"Hiljaisuutta, rauhaa, luonto on lähellä. Ihmiset tuntevat toisensa ja elämän rytmi on kaupunkia rauhallisempi. Yhteisöllisyys lienee vahvempaa kuin kaupungeissa, samaten erilainen kylätoiminta on virkeää ja erilaiset harrastustoimet aktiivisessa käytössä."



"Uskon vahvasti, että luonto tulee lähemmäs ja se tekee hyvää sielulle ja ruumiille. Uskon, että tahti on rauhallisempi ja uskon, että retki kyläkaupalle tai pulla kylän kahvilassa tuo aivan erityistä onnea."



Yksi hakija, kahden lapsen äiti taas kysyy: "Kuinka kukaan pystyy asumaan niin kaukana palveluista, ajamaan niin pitkät matkat töihin pimeällä. Miten lapset pääsevät leikkikavereiden luokse? Miten kaukaa tulee hakea maito, jos se loppuu?"

Bloggaaminen maalaisympäristössä odotetaan olevan inspiroivaa ja uudistavaa:

"Uskoisin, että pieni irrottautuminen omasta kiireisestä elämästä ja siirtyminen landelle toisi paljonkin avaavia kokemuksia."

"Usein blogini käsittelee isompia ja pienempiä haasteita ja ongelmia, nyt maaseutublogi uskoakseni putoaisi enemmän maankamaralle ja uusien avauksien äärelle. Sävy olisi positiivinen, utelias, ennakkoluuloton ja rohkea."

Hakijat pohtivat myös kuinka pärjäisivät uudenlaisessa ympäristössä:



"Kiinnostaisi kokea, millä maalla korvataan kaikkeen shoppailuun, kaupunkilorvailuun ja kahviloihin menevä aika? Istutaan kahvikupposen kanssa oman järven rannalla, käydään uimassa? Kuulostaa aikamoiselta idylliltä!" kirjoittaa eräs bloggari hakemuksessaan.

"Minä uskoisin, että nauttisin ulkoilusta ja hiljaisuudesta, mutta kuinka kauan? Se olisi mielenkiintoista kokea. Kuinka äkkiä tulisi ikävä kaupunkiin, tulisiko ikävä hälinää? Vai jäisinkö pysyvästi maalle, joskus olen leikitellyt ajatuksella muutosta. Kuinka sinne kotiutuisi, kuinka jaksaisi kulkea töihin?" hän jatkaa.

Eräs hakija tiivistää yhden nykykulttuurimme pulman: "Lukijoitani kiinnostaa kovasti maaseudulla asuminen, mutta suurin osa heistä asuttaa kuitenkin kaupunkeja."

7 naista, 6 kaupunkia, 5 blogityyliä

Lista valituista bloggareista:





MIILA HALONEN, Kerava

yhteiskunta ja hyvinvointi

miilahalonen.net

https://www.youtube.com/channel/UCBhmJFDITtz_MYBLQQpSbGQ



LIISA TUHKANEN, Lontoo

matkailu

http://lizainlondon.blogspot.fi/



KATJA LEHTINEN, Tampere

muoti

http://optimismiajaenergiaa.bellablogit.fi/



PÄIVI SEPPÄ-LASSILA, Turku

matkailu

https://parastalahteanyt.wordpress.com/



CAMILLA SHARIF, Helsinki

lifestyle

http://mademoisellecamomilla.blogspot.fi/



CATARINA SALO, Helsinki

lifestyle

http://sevendays.vasabladet.fi/bloggar/catariina/



KAISU JUOPPI, Järvenpää

valokuvaus

http://muutamahetki.com





Lisää kamppanjasta: http://ihkulapinjarvi.weebly.com/testaalandea.html

Lue Catarina Salon blogipostaus valituksi tulemisesta: http://sevendays.vasabladet.fi/bloggar/catariina/hemingway-i-lapptrask