MEDIAKUTSU: Teollisuuden käänne näkyy Suomi100-avaintapahtumassa Tampereella 29.-31.5.

10.5.2017 15:35 | MPD

Työministeri Jari Lindström ja teollisuuden kärkinimet kotimaasta ja ulkomailta kokoontuvat Manufacturing Performance Days 2017 (MPD) -tapahtumaan Tampereelle toukokuun lopussa. Karl-Heinz Land, Ralf-Michael Franke, Henrik Ehrnrooth, Kimmo Alkio ja monet muut edustavat kaikki tahoillaan ehdotonta huippuosaamista ja alojensa huippuyrityksiä.

Mediakutsu 10.5.2017

MPD järjestetään Tampereella 29.-31.5.2017. Teema on Towards Outcome Economy, ”kohti tulostaloutta”. Päätilaisuus pidetään Tampere-talossa 30.5.. MPD:n järjestää DIMECC Oy:n johtamana Suomen digitalisoituvan valmistavan teollisuuden ekosysteemi.

“Paikalle odotetaan lähemmäs tuhatta osallistujaa, joista valtaosa edustaa teollisuusyritysten ylintä johtoa. Satavuotisen Suomen juhlavuoden kunniaksi MPD:stä on tulossa profiililtaan ainutlaatuisen korkea”, iloitsee tapahtumaa isännöivä Tomas Hedenborg, joka toimii myös koko Euroopan valmistavan teollisuuden kattojärjestön Orgalimen presidenttinä.

Medialle on tarjolla tiistaina 30.5. huippukiinnostavaa ohjelmaa. Puhujina nähdään mm. Karl-Heinz Land, joka tunnetaan ”digitaalisena darwinistina” ja Oraclen menestyksen luojana. Ralf-Michael Franke on Siemensin Factory Automation -yksikön johtaja ja teollisuusautomaation visionääri. Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio on uudistanut yritystään rohkeasti digitaalisten palvelujen, teollisen internetin, terveydenhuollon ratkaisujen ja pilvipalvelujen suuntaan. Mukana on myös ajankohtaisia ja vaikuttavia teollisuusjohtajia, kuten KONE Oyj:n toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen. EU:n tervehdyksen välittää komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen videolla.

Myös startupit ovat vahvasti mukana. Yksi puhujista on Sami Kuusela, Hupparihörhö.

”Hupparihörhön mukanaolo alleviivaa startup-maailman merkitystä teollisuudellemme ja tulevalle hyvinvoinnillemme aivan kuten teollisuuden suuri MPIDEA-kilpailukin, jossa startupit nousevat vahvasti esiin”, Hedenborg sanoo. Innovoinnin merkitys uuden työn luomisessa on avainteema.

MPIDEA-kilpailu saa arvoisensa päätöksen tiistaina 30.5., kun kolme parasta ehdotusta esitellään päälavalla ja työministeri Jari Lindström luovuttaa pääpalkinnon voittajalle. Kilpailun tavoitteena on luoda käänteentekevillä tuotteilla ja palveluilla 100 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Pääpalkintona on ainutlaatuinen puolen vuoden sparraus maailman johtavan konsulttitalon McKinsey & Companyn ReNew Growth -kasvukiihdyttämössä. Ensimmäistä kertaa järjestettävän MPIDEA:n taustalla ovat DIMECCin lisäksi aloitteen tehnyt Siemens, McKinsey, Teknologiateollisuus ry, Tieto ja Fastems.

Työministeri Jari Lindströmin johtamassa tuomaristossa kilpailuehdotuksia ovat parhaillaan arvioimassa työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström, ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen, ETLAn tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Aalto-yliopiston professori Yrjö Neuvo, Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha ja McKinseyn partneri Jussi Hiltunen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

MPD:n ohjelma ja tietoa MPIDEA-kilpailusta: http://www.mpdays.com/programme/

