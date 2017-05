Burden of Stoke -raportti julkistettu EU-parlamentissa

11.5.2017 02:00 | Aivoliitto

HUOM: JULKAISUVAPAA 11.5.2017 KELLO 02.00. Euroopan laajuisessa Burden of Stroke -tutkimuksessa kävi ilmi, että aivoverenkiertohäiriön (AVH) hoitopoluissa on valtavia sekä maiden välisiä että sisäisiä eroja ja että kaikissa maissa jälkihoito ja tuki ovat puutteellisia.

Bryssel/Helsinki 11.5.2017: Stroke Alliance for Europe -järjestö (SAFE) on tänään julkaissut pitkään odotetun raportin, joka kertoo kattavasti aivoverenkiertohäiriön (AVH) hoitopolkujen toteutumisesta eri puolilla Eurooppaa. SAFEn puheenjohtaja Jon Barrick ja Euroopan AVH-järjestön ESOn (European Stroke Organisation) puheenjohtaja Valeria Caso esittelivät EU-parlamentin jäsenille King’s College Londonin yhteensä 35:ssä Euroopan maassa tekemän tutkimuksen avaintuloksia.

- Vaikka aivoverenkiertohäiriöistä johtuva kuolleisuus on vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana Euroopassa, edessämme on vakava kriisi, sillä entistä useamman jäädessä eloon myös entistä useampi vammautuu tai jää työkyvyttömäksi loppuiäkseen. Väestön ikääntymisen myötä aivoverenkiertohäiriöiden yhteiskunnalle aiheuttama kuormitus kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. Euroopan päätöksentekijöiden on siis etsittävä parempia keinoja AVH:n ennaltaehkäisemiseksi sekä AVH-potilaiden ja heidän perheidensä elämän helpottamiseksi, toteaa Barrick.

Burden of Stoke -raportti ennakoi, että Euroopan unionin alueella AVH-tapausten määrä kasvaa 34 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2035. Vuonna 2015 sairastuneita oli 613 148 ja vuonna 2035 luvun ennustetaan olevan 819 771.

Aivoverenkiertohäiriöiden ja niiden hoidon vertailu Euroopan laajuisesti on välttämätöntä, jotta jokainen maa voi paremmin ennaltaehkäistä AVH:n esiintymistä ja tarjota parempaa hoitoa ja tukea sekä potilaille että omaisille. SAFE kehottaa kaikkia EU-valtioita huolehtimaan kansallisesta AVH-tiedon keruusta ja arvioinnista. Näin voidaan paremmin seurata resursseja ja järjestelmien toimivuutta hoitopolun eri vaiheissa, mikä puolestaan auttaa eri maita oppimaan toisiltaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Miljoonat ihmiset matkustavat Euroopassa maasta toiseen, ja on pelottavaa ajatella, että jossain maassa ihminen voi saada hyvää hoitoa, mutta toisessa kuolla tai vammautua puutteellisen AVH-hoidon takia.

- Vuonna 2015 aivoverenkiertohäiriöiden kokonaiskustannukseksi EU:n alueella arvioitiin 45 miljardia euroa. Summa sisältää sekä terveydenhuollon kustannukset että muut kustannukset, ja luku kasvaa vääjäämättä. Vuonna 2015 kaikkiaan 3 718 785 henkilöllä oli aivoveren-kiertohäiriön jälkitilaan liittyviä pitkäaikaisia oireita. Ennusteiden mukaan luku nousee 4 631 050 henkilöön vuonna 2035, mikä merkitsee 25 %:n lisäystä eli noin miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Kyseessä on hyökyaallon lailla etenevä ongelma, johon on varauduttava viimeistään nyt, korostaa Barrick.

- Yhteinen eurooppalainen toimintasuunnitelma on välttämätön, jotta tapausten lisääntyminen ei aiheuta ylivoimaisia vaikeuksia terveydenhoitojärjestelmille, sairastuneille ja heidän perheilleen.

- Uusien AVH-tapausten määrän ennakoidaan kasvavan Suomessa 44 %:lla ja esiintyvyyden 24 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2035. Aivoverenkiertohäiriöiden paras hoitomuoto on ennaltaehkäisy - kahdeksan kymmenestä AVH:sta voidaan estää. Siihen täytyy siis panostaa. Yksi tärkeimmistä riskitekijöistä on verenpaine, joka tuplaa sairastumisriskin. Toinen kipukohtamme on AVH:n akuuttikuntoutus, sillä nyt vain 10-20 prosenttia AVH:n sairastaneista saa moniammatillista kuntoutusta, toteaa Aivoliiton puheenjohtaja Terttu Erilä.

SAFE uskoo, että aivoverenkiertohäiriöt saadaan parhaiten hallintaan, kun jokaisessa EU-jäsenvaltiossa on valtion tukema ja rahoittama kansallinen AVH-strategia, joka kattaa kaikki osa-alueet: tiedottaminen, ennaltaehkäisy, diagnoosi ja hoito, hoidon jatkuvuus, kuntoutus ja arviointi, pitkäaikaishoito ja tuki, sopeutuminen ja yhteisön toimintaan osallistuminen sekä elämän loppuvaiheen hoito. Strategian luomiseen on otettava mukaan monipuolisesti eri osa-alueiden edustajia: AVH-potilaita tukevat ammattilaiset, AVH-potilaat, omaishoitajat ja potilasjärjestöt.

