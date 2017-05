Koululaisten Smokefree-kilpailun voitot Hankoon, Riihimäelle ja Puumalaan

10.5.2017 14:27 | EHYT

EHYT ry:n Smokefree-kilpailu on valtakunnallinen kouluille suunnattu tapa edistää nuorten tupakoimattomuutta. Kilpailussa luokkien oppilaat sitoutuvat olemaan käyttämättä nikotiinituotteita puoli vuotta kestävän kilpailukauden ajan. Tänä vuonna kilpailuun osallistui yli 1 200 luokkaa ympäri Suomea, yhteensä yli 22 500 oppilasta.

Kilpailukauden päätteeksi järjestetyssä arvonnassa onni suosi 7.-luokkalaisten sarjassa Hankoniemen yläasteen 7B-luokkaa Hangosta. 8.-luokkalaisten voitto meni Riihimäelle Pohjolanrinteen koulun 8B -luokalle ja 9-luokkien sarjassa voittajaksi arvottiin Puumalan yhtenäiskoulun 9.luokka. Voittajaluokat saavat kukin tuhannen euron rahapalkinnon.

”Tämä oli uskomaton ja iloinen yllätys”, sanoo Puumalan yhtenäiskoulun luokanohjaaja Lauri Kousa.

”Oppilaat olivat todella onnellisia, etenkin kun olemme lähdössä Helsinkiin luokkaretkelle viikon päästä. Tästä tuli kiva lisä retkeen”, Kousa sanoo.

Smokefree-kilpailu perustuu siihen, että luokan kaikki oppilaat sitoutuvat tavoitteeseen eli nikotiinittomuuteen vapaaehtoisesti. Puumalan yhtenäiskoulussa tupakointi ei Kousan mukaan näy, eikä muustakaan nikotiinituotteiden käytöstä, kuten nuuskaamisesta, ole havaintoja.

”Suurin osa ei ole edes kiinnostunut asiasta”, Kousa sanoo.

Riihimäellä Pohjolanrinteen koulussa tupakointi on rehtori Taina Koistisen mukaan vähentynyt viime vuosina reippaasti. Koulussa käydään joka syksy oppilaiden kanssa lävitse nk. porrasmalli, jolla puututaan tupakointiin yhdessä kodin ja koulun henkilökunnan kanssa.

"Tupakointi on tällä tapaa koulussa saatu vähenemään. Myös sähkötupakkaan puututtiin samalla tapaa muutama vuosi sitten, kun se hetken aikaa kiinnosti joitain oppilaista", Koistinen kertoo.

Tupakointi vähenee, mutta uudet tuotteet kiinnostavat nuoria

EHYT ry:n asiantuntija Minttu Tavia iloitsee siitä, että nuorten tupakointi on vuosi vuodelta vähentynyt. Nuuskan suosion kasvu ja kiinnostus sähkösavuketta kohtaan kuitenkin huolestuttaa monissa kouluissa.

”Kouluilta viestitään, että erityisesti nuuskan suosio näkyy arjessa. Myös sähkösavukkeisiin liittyviä yhteydenottoja tulee kouluilta. Näiden tuotteiden käyttöön pitäisi puuttua siinä missä tupakointiinkin”, Tavia sanoo.

Smokefree-luokkakilpailun viesti on, että koululaisten tupakoinnin vähentäminen ei vaadi kasvattajilta mahdottomia. Tärkeää on, että tupakoimattomuus mielletään koko yhteisön asiaksi, josta kaikilla koulun aikuisilla on vastuu.

”Tupakoimattomuuden edistämisen on oltava suunnitelmallista työtä ja sillä on oltava näkyvyyttä koulujen arjessa.Smokefreessa kannustamme keskustelemaan teemasta eri näkökulmista ja herättelemään kriittistä ajattelua”, Tavia sanoo.

Kilpailussa positiivisuus ja nuorten osallisuus ovat erityisen tärkeitä elementtejä.

”Smokefree on selvästi merkittävässä roolissa kymmenien koulujen toiminnassa. Myös uusia kouluja tulee joka vuosi mukaan”, Tavia kertoo.

Smokefree-luokkakilpailu on EHYT ry:n koordinoima vuosittainen yläkouluille suunnattu kampanja, joka on järjestetty vuodesta 1989 saakka.