Sata penkkiä, sata tarinaa – kerro omasi

Mun Idea -kilpailun 16 ehdokasta selvillä – nyt on aika äänestää! 8.5.2017 13:10

Espoon keskuksen alueella toteuttava Mun Idea -kokeilu on kerännyt 16 ehdotusta, joiden joukosta asukkaat pääsevät valitsemaan suosikkinsa. Nyt on aika äänestää, mitkä ideoista tekisivät Espoon keskuksesta elävämmän, iloisemman, kauniimman! Äänestysaikaa on 28. toukokuuta asti.