Realia Isännöinti vahvistaa liiketoimintaansa Espoossa ja Kauniaisissa ostamalla Espoon Isännöinnin

Realia Isännöinti on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa Ober-Haus sekä Ruotsin ja Norjan toiminnoista Hestia. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 1 900 henkilöä. Yhteistä kaikille yrityksille on asiakastyytyväisyyden korostaminen, jota rakennetaan räätälöidyillä tuotteilla sekä aktiivisella ja ammattitaitoisella palvelulla. www.realiagroup.fi www.realiaisannointi.fi

Espoon Isännöinti on Espoossa ja Kauniaisissa toimiva isännöintiyritys. Yrityksen toiminta perustuu sen pitkäaikaisen ja motivoituneen henkilökunnan osaamiseen. Espoon Isännöinti on ISA-auktorisoitu isännöintitoimisto. http://www.espoonisannointi.fi/