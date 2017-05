Sotilaallisen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntijat kokoontuvat Oulussa

10.5.2017 14:59 | Oulun yliopisto

Toukokuun puolivälissä Oulussa järjestetään useita sotilastietoliikennettä ja informaatiojärjestelmiä käsitteleviä kansainvälisiä konferensseja. Hotelli Lasarettiin saapuu noin kaksi sataa alan asiantuntijaa yli kahdestakymmenestä maasta. Konferenssien paikallisena järjestäjänä toimii Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan tutkimusyksikkö Centre for Wireless Communications (CWC). Tapahtumia tukee Puolustusvoimien tutkimuslaitos.

Sotilastietoliikenteen ja informaatiojärjestelmien konferenssi ICMCIS 2017 järjestetään 15.–16.5. ja viranomaisradiojärjestelmiä ohjelmistoradiotekniikan kannalta käsittelevä WInnComm-Europe 2017 17.–18.5. Ne ovat merkittävimmät alan tieteelliset tapahtumat Euroopassa. Konferenssien aiheina ovat radiojärjestelmät ja -verkot, tieto- ja viestintäjärjestelmät, tietoturva ja kyberpuolustus.

Konferenssien yhteydessä pidetään NATO:n tiedeorganisaation (NATO Science and Technology Organization) Information Systems Technology -paneelin ohjauskokous 17.–19.5. NATO:n tiedeorganisaatio tuottaa ja soveltaa ajantasaista tieteellistä tutkimusta puolustus- ja turvallisuustarkoituksiin. IST-paneeli on tiedeorganisaation informaatiotekniikasta vastaava osa, jonka tehtävänä on ideoida, suunnitella, toteuttaa ja seurata informaatiotekniikan tutkimusta NATO:n tiedeorganisaatiossa ja laajemminkin.

"Paneelin kokous tuo paikalle informaatiotekniikan asiantuntijoita ja päättäjiä lähes kaikista NATO- ja rauhankumppanuusmaista", kertoo kansainvälisten asioiden koordinaattori Risto Määttä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta.

Kolmeen tilaisuuteen kokoontuu sotilasradio- ja informaatiojärjestelmien sekä ohjelmistoradioiden asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, teollisuudesta ja hallinnosta eri puolilta maailmaa, pääosin kuitenkin Euroopasta.

Järjestelyistä vastaavan yliopistotutkija Harri Saarnisaaren mukaan tapahtumissa tuodaan esille myös Oulun seudulla tehtävää radiotietoliikennetekniikan kehitystyötä: "Konferenssiesitysten kuuntelemisen lisäksi heillä on hyvä mahdollisuus keskustella päivänpolttavista aiheista sekä tutustua suomalaiseen tieto- ja informaatiotekniikan osaamiseen. Tapahtumat tuovat Oululle kansainvälistä näkyvyyttä langattoman tietoliikenteen laaja-alaisena osaamiskeskittymänä", Saarnisaari toteaa

Tapahtumia sponsoroivat puolustusorganisaatioille tarkoitettuja kommunikaatiolaitteita suunnittelevat ja valmistavat oululaiset yritykset Bittium ja KNL Networks sekä Savox. Yritysten tuotteita on esillä tapahtumiin liittyvissä demonäyttelyissä. Viikon ohjelmaan kuuluu myös sosiaalista ohjelmaa kuten konferenssi-illallinen ja Oulun kaupungin vastaanotto. IST-paneelin osallistujille on lisäksi järjestetty yritysvierailu, jota isännöi BusinessOulu.