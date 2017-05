Azkarista Dachser

10.5.2017 15:29 | DACHSER SE

Kempten/München 9.5.2017. Noin neljässä vuodessa Dachser on integroinut iberilaisen tytäryhtiönsä Azkar Groupin Euroopan verkostoonsa. Maaliikenneorganisaatiot toimivat tulevaisuudessa nimillä Dachser Spain ja Dachser Portugal. Bernhard Simon, CEO, ja Michael Schilling, COO Road Logistics, sekä Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia, julkistivat asian Münchenin logistiikkamessuilla.

Tähän uudelleenbrändäykseen kulminoituu tammikuussa 2013 Dachserin Azkar-ostosta alkanut integraatioprosessi. Yritykset olivat jo tehneet yhteistyötä vuodesta 2007, ja vuosi sen jälkeen Dachser osti 10 prosentin osuuden silloisesta Espanjan kumppanistaan.

"Nämä kaksi yritystä olivat erinomainen pari heti ensi hetkistä lähtien. Meillä on samat arvot, ja meillä on sama yrityskulttuuri ja visio", Bernhard Simon selittää.

"Tämän perusteella pystymme etenemään nopeasti ja sujuvasti integroitumisen myötä. Samanaikaisesti olemme yritysoston jälkeen saavuttaneet kannattavan kasvun Iberian niemimaalla vuosittain."

Kaupan myötä Dachser on tiiviisti integroinut Espanjan ja Portugalin toiminnot Euroopan kappaletavaraverkostoonsa. Vuodesta 2013 päivittäiset tuonti- ja vientilinjat ovat kasvaneet 70:stä 130:een, ja samana ajanjaksona lähetysten määrä Euroopasta/Eurooppaan on kasvanut 40 prosenttia. Michael Schilling korostaa standardoitujen eurooppalaisten verkostojen etuja:

"Mitä näet, sitä saat. Dachserin nimi takaa Dachser-laadun – siihen asiakkaat voivat luottaa. Integroidun tietojärjestelmän lisäksi standardoidut prosessit, työnkulut ja verkoston yhtenäiset säännöt ovat luotettavuuden, turvallisuuden ja laadun perusta. "

Dachserin väreihin

Integraatio tarkoittaa myös uudelleen ”brändäystä”. Maaorganisaatiot toimivat tulevaisuudessa nimillä Dachser Spain ja Dachser Portugal.

"Tämä oli tavoitteemme, jota työntekijät, johto ja asiakkaat kannattivat", korostaa Juan Antonio Quintana.

"Dachser-verkosto vahvistaa menestystämme. Pelaamme nyt täysin eri liigassa kuin neljä vuotta sitten, ja voimme tukea asiakkaitamme heidän maailmanlaajuisessa kasvussaan. Niinpä on loogista, että siirrymme seuraavaan vaiheeseen ja meistä tulee Dachser. Viisi toimipistettämme - Barcelonassa, Bilbaossa, Malagassa, Portossa ja Valenciassa – ovat jo sini-keltaisissa väreissä, ja loput vuoteen 2020 mennessä. Noin 2 000 jakeluautosta jo yli 70 prosenttia on Dachser-väreissä."

"Yhdistyminen Dachser-lipun alle hyödyttää työntekijöitä ja hyödyttää asiakkaita entisestään", toteaa Bernhard Simon.

"Siksi verkostojen laajentamisen myötä panostamme työpaikkoihin, palveluihin sekä järjestelmien ja prosessien integrointiin. Aloitamme tänään Iberian niemimaalla uuden luvun yhteisessä menestystarinassamme. "

Dachser Iberian niemimaalla

Dachser toimii Espanjassa ja Portugalissa aktiivisesti European Logistics (aiemmin Azkar Group) ja Air & Sea Logistics (aiemmin Transunion) -liiketoimintalinjoilla ja työllistää 3 353 henkilöä 87 toimipisteessä. Elintarvikekuljetusten puolella Dachser Food Logistics on tehnyt yhteistyötä Logifríon kanssa vuoden 2016 alusta. Dachser on yksi Iberian niemimaan suurimmista maantieliikenteen logistiikkatoimijoista, jolla on vientiin suuntautunut keskitetty palvelu kaikille logistiikkatarpeille. Tähän sisältyvät kappaletavara- ja täyskuormat sekä varastointi, lisäarvopalvelut ja Iberian B2B-pakettiliiketoiminta. Dachser Spainille ja Dachser Portugalille avautuu uusia kansainvälisen liiketoiminnan asiakkaita European Logistics -liiketoiminnassa Dachser DIY-Logistics ja Dachser Chem-Logistics -ratkaisujen kautta. Kemianteollisuuden asiakkaille on vuonna 2016 otettu käyttöön vaarallisia aineita käsittelevä yksikkö 48 toimipisteessä. Yksi toimipisteistä on jo arvioitu SQAS: n mukaisesti.

Espanjan ja Portugalin lento- ja meriliikenneorganisaatiot, joita johtaa Federico Camáñez, Managing Director Air & Sea Logistics Southern Europe, sijaitsevat tärkeimmillä lentoasemilla ja satamissa yhdentoista toimipisteen voimin, ja ne varmistavat yhteydet mannertenvälisiin markkinoihin. Tätä tarkoitusta varten perustettiin gateway Madridiin vuonna 2017.

Vuonna 2016 Dachser kuljetti Iberian niemimaalla noin 20,5 miljoonaa lähetystä, joiden paino oli noin 3,0 miljoonaa tonnia, ja saavutti noin 741 miljoonan euron liikevaihdon. Kaikkiaan Dachser tarjoaa asiakkailleen Espanjassa ja Portugalissa 424 000 neliömetriä varastotilaa ja 362 000 lavapaikkaa.