Orhan Pamuk ja Petina Gappah Suomeen

11.5.2017 10:00 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Keltaisen kirjaston kevät huipentuu Orhan Pamukin ja Petina Gappahin Helsingin vierailuun. Petina Gappah esiintyy Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa perjantaina 12.5. ja kirjallisuuden nobelisti Orhan Pamuk lauantaina 13.5.

Zimbabwelainen Petina Gappah on juristi ja kirjailija, jonka kertomuskokoelma Tanssimestari ja muita tarinoita Zimbabwesta (suom. 2009) sai Guardianin esikoiskirjapalkinnon. Se on nyt ilmestynyt Keltaisena pokkarina. Gappahin maaliskuussa ilmestynyt Muistojen kirja (suom. Tero Valkonen) on hurja romaani naisesta kuolemansellissä. Se näyttää, mikä on politiikan vaikutus yksilön elämään ja pohtii kuinka paljon muistin varaan voi rakentaa. Entä jos muistot paljastuvatkin valheellisiksi?

Orhan Pamuk on Turkin merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin nykykirjailija, ja hän sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2006. Häntä kiitetään erityisesti idän ja lännen ristiriitojen kuvaamisesta ja ainutlaatuisesta kyvystä rakentaa siltoja kulttuurien välille. Orhan Pamukin juuri ilmestynyt Kummallinen mieleni (suom. Tuula Kojo) peilaa Turkin lähihistoriaa tarkasti mutta lämpimästi, kansanmiehen silmin. Kirjaa on kutsuttu myös rakkaudentunnustukseksi Istanbulille.

Keltaisessa kirjastossa on tänä keväänä ilmestynyt myös nobelisti Svetlana Aleksijevitšin Sodalla ei ole naisen kasvoja, vaikuttava tunnustus, dokumentti ja muistelma. Kirjassa äänen saa yli 200 toiseen maailmansotaan osallistunutta tyttöä ja naista, jotka unelmoivat opinnoista ja avioliitosta mutta joista vuonna 1941 tulikin sotilaita.

Keltaisen kirjaston ystäviä on hemmoteltu lisäksi Hanya Yanagiharan Pieni elämä -teoksella, joka on ällistyttävä, järkyttävä ja liikuttava kuvaus ystävyydestä ja tummasävyinen tutkielma muistin tyranniasta ja inhimillisen sietokyvyn rajoista sekä Alice Munron ennen suomentamattomalla novellikokoelmalla Jupiterin kuut. Rakastetun Torgny Lindgrenin Taitelija Klingsor ilmestyi tammikuussa, ja toukokuussa ilmestyy vielä hartaasti odotettu Paul Austerin 4321.



Arvostelukappaleet:

tiedotus@tammi.fi