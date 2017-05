Satavuotiaan raitiovaunun kyytiin Helsingissä!

Kaupunkipyöräkausi aloitettiin aktiivisesti 5.5.2017 10:17

Kevät ja kaupunkipyörät ovat saapuneet. Moni on jo varmasti bongannut kirkkaankeltaisia menopelejä niin Helsingissä kuin Espoossa. Pyörät ovatkin saaneet innostuneen vastaanoton, joka on näkynyt myös kauden ensimmäisten päivien käyttömäärissä. Kauden aloittavan kaupunkipyöräviikon aikana tiistaista torstaihin on tehty jo 14 279 matkaa.