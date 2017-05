Vikinglotto uudistuu täysin ensi viikolla

Lohjalle 100 000 euron päävoitto Veikkauksen Kalajuttu-nettiarvasta 10.5.2017 09:11

Sunnuntaina 7.5. lohjalaista nettipelaajaa onnisti Veikkauksen nettisivuilla. Kalastusaiheisesta Kalajuttu-nettiarvasta tuli Lohjalla asuvalle pelaajalle 100 000 euron arvoinen saalis, joka on 4 euron hintaisen pelin päävoitto. Kalajuttu-arvassa ollaan kalassa, ja mitä arvokkaampia kaloja koukkuun tarttuu, sitä suurempi voitto on. Päävoiton voittaa, kun saa yli 20 kiloa kalaa. Veikkauksen nettiarvat ovat sukua esikuvilleen raaputusarvoille, mutta digitaalisuus on mahdollistanut klassisten arpojen lisäksi myös kokonaan uudenlaisten viihteellisten pelien kehittämisen. Kalajuttu on tästä oiva esimerkki. Nettiarpoja pääsevät pelaamaan Veikkauksen etuasiakkaat Veikkauksen nettisivuilla. Nettiarpojen hinnat vaihtelevat 20 sentistä 9 euroon ja suurin päävoitto on 400 000 euroa.