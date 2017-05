Antti Palolaa pyydettiin jatkamaan STTK:n puheenjohtajana

STTK: Hallitus unohti tasa-arvon 11.5.2017 11:31

Tiedote, vapaa julkaistavaksi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kritisoi maan hallitusta, joka puoliväliriihessä unohti tärkeimmän työelämän tasa-arvoa edistävän asian eli perhevapaauudistuksen. - Ilma on ollut sakeana uusia ja uusvanhoja malleja uudistuksen pohjaksi. Hallitus ei kuitenkaan taipunut edes selvitykseen, jonka pohjalta perhevapaauudistus olisi voinut edetä. Tämä oli ikävä viesti suomalaisille, maailman koulutetuimmille, laajasti työmarkkinoille osallistuville nuorille naisille. Perhevapaauudistusta on pidetty tärkeimpänä asiana sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten työmarkkina-aseman vahvistamisessa. Nyt se jäi hamaan tulevaisuuteen. Palola on huolissaan työmarkkinoiden tasa-arvosta ja varsinkin palkkatasa-arvon edistymisestä nyt, kun keskitetyistä palkkaratkaisuista on luovuttu. - Palkkatasa-arvo on edennyt ennen kaikkea tupoissa. STTK:lle tasa-arvokysymykset ovat edunvalvonnan kivijalka. Toivon, että tasa-arvon edistäminen ei ota takapakkia, kun asioista neuvotellaa