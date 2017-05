Väitös: Intiantiikerin (Panthera tigris tigris) luonnonsuojelugenetiikka

11.5.2017 10:57 | Oulun yliopisto

Tiikeri on nykyisin uhanalainen laji elinympäristön supistumisen ja pilkkoutumisen vuoksi. Lajin tärkein esiintymisalue on Intian niemimaalla, jossa sitä esiintyy useilla pienillä suojelualueilla. Kaksi tärkeää tiikerin esiintymisaluetta ovat Terain kaaren alue Luoteis-Intiassa sekä Sundarbansin mangrovealue Bangladeshin rajalla. Näiden alueiden tiikereistä ei ole ollut olemassa geneettistä perustietoutta, jota tarvitaan kun arvioidaan ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia tiikeripopulaatioiden geneettisessä koostumuksessa sekä määriteltäessä lajin hoidon kannalta merkittäviä suojeluyksikköjä.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin näiden kahden alueen tiikereiden geneettistä monimuotoisuutta ja rakennetta sekä tuman että mitokondrion geenimerkkien avulla. Terain kaaren alueelta löydettiin aikaisemmin havaitsematonta populaatiorakennetta, ja kohtuullisen paljon geenivirtaa alapopulaatioiden välillä. Tiikereiden geneettinen monimuotoisuus oli melko suurta eikä geneettisillä menetelmillä havaittu eri alapopulaatioissa merkkejä populaation koon pullonkauloista. Terain tiikeripopulaation säilyminen vaatisi jatkossa sitä, että ihmisten luvaton levittäytyminen tiikerin elinalueita yhdistävillä käytävillä täytyisi saada hallintaan.

Sundarbansin alueen tiikereiden geneettistä koostumusta verrattiin manner-Intian tiikeripopulaatioiden koostumukseen. Sundarbansin tiikereiden geneettisen monimuotoisuuden todettiin olevan alhaisempaa kuin manneralueella, ja ne poikkesivat sekä geneettisesti että ekologisesti manneralueen tiikeripopulaatioista. Geneettinen isolaatio mannermaan tiikereistä ja adaptaatio mangrove-ekosysteemiin ovat yhdessä muovanneet Sundarbansin tiikereiden geneettistä arkkitehtuuria. Siten Sundarbansin tiikeripopulaatiota täytyy jatkossa hoitaa erillisenä suojeluyksikkönä.

Master of Science Sujeet Kumar Singh väittelee Oulun yliopistossa 19.5.2017. Genetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Conservation genetics of the Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in India (Intiantiikerin (Panthera tigris tigris) luonnonsuojelugenetiikka). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Pamilo Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jouni Aspi Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA105) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Master of Science Sujeet Kumar Singh

Syntymäaika ja -paikka: 1982 Intia

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunta ja yksikkö:

Luonnontieteellinen tiedekunta, Genetiikka ja ekologia

Väittelijän yhteystiedot:

btsujeet@gmail.com

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1566-2