Keski-Pasilan ratapihakortteleiden suunnitelmat valtuuston päätettäväksi

Keski-Pasilan ratapihakortteleihin on tarkoitus rakentaa tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue. Alueelle on tulossa asuntoja noin 3200 ihmisille ja noin tuhat työpaikkaa sekä koulu ja päiväkoti.

Ratapihakortteleiden kaava on yksi osa Pasilan muutosta. Kaksi erillistä Pasilaa ja Pasilan asema kasvavat yhteen, saavat uusia asukkaita ja muodostavat vielä aikaisempaa tärkeämmän työpaikka-alueen, sanoo kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja anni Sinnemäki.

Alueen asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma sekä yhteistyösopimus tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn 17. toukokuuta.

Yksi erikoisuus alueella tulevat olemaan viherkatot. Kaavamääräyksen mukaan vähintään puolet kortteleiden kattopinta-alasta täytyy olla ekologisia viherkattoja. Ne luovat hyvää mikroilmastoa ja auttavat hulevesien hallinnassa.

Katoille tulee myös rakentaa terasseja ja oleskelutiloja asukkaiden käyttöön. Yhteiskäytössä olevat saunat tulee sijoittaa rakennusten ylimpään kerrokseen.

”Ratapihakortteleiden asemakaava luo tiivistä ja komeaa kaupunkia Pasilaan, kaupungin parhaiden joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Kaavan valmistelun aikana se on muuttunut tiiviimmäksi mutta samaan aikaan rakennusten vaihtelevilla korkeuksilla, viherkatoilla, säilytettävällä kalliolla ja Höyrypuistolla huolehditaan siitä, että alueesta tulee viihtyisä ja elävä”, Sinnemäki sanoo.

Yhteensä alueelle on kaavailtu rakennusalaa noin 180.000 kerrosneliömetriä, josta asuntorakentamiseen melkein kolme neljäsosaa. Liike-, palvelu- ja toimistotiloja alueelle tulee noin 36.000 kerrosneliömetrin verran. Toimistoja on tarkoitus sijoittaa melumuuriksi alueen itäosaan Veturitien varteen.

Purettu ratapiha, jonne asuinalue rakennetaan, sijaitsee heti Pasilan aseman vieressä, nyt rakenteilla olevan Pasilan keskustakorttelin Triplan pohjoispuolella. Keskustakorttelin eteläpuolelle syntyy Pasilan tornialue, jonka arkkitehtuurikilpailu on parhaillaan menossa.

Ratapiha-alueella on melko suuret korkeuserot, mikä myös antaa sille ilmettä. Pudotus Halkopiipunkalliolta tulevalle Tulistimenkadulle on melkein 20 metriä. Alueen keskelle on suunniteltu Höyrypuisto.

Myös alueen liikennejärjestelyt muuttuvat kokonaan. Veturitie siirretään junaradan viereen.

Valtaosan ratapiha-alueesta omistaa Senaatti-kiinteistöt eli Suomen valtio. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevaan kokonaisuuteen kuuluu myös Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen sopimus alueen kehittämisestä ja toteuttamisesta.

