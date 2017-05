Kuntien jätelaitokset voimistavat kiertotaloutta: Kasvava kierrätys ja hyötykäyttö edistävät yhteistä hyvää

11.5.2017 12:00 | Jätelaitosyhdistys JLY

Kunnalliset toimijat haluavat nostaa Suomen kiertotalouden kärkimaaksi. Avaintekijöitä ovat tehokkaan jätehuollon rinnalla kierrätyksen ja hyötykäytön innovatiivinen kehittäminen sekä ennakkoluuloton yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. Jyväskylään kokoontuneilla Jätelaitospäivillä tarkastellaan alaa osana kiertotaloutta.

Satavuotiaassa Suomessa toimii kehittyvä käytöstä poistettujen materiaalien kierto, jolla turvataan ihmisten perusterveys ja edistetään ympäristönsuojelua. Kuntien jätehuolto palvelee asukkaita päivittäin kaikkialla maassamme. Tämä yhteiskunnan keskeinen palvelu on luotu ja sitä on aktiivisesti kehitetty jo vuosia ennen kiertotalouden nousua keskusteluun.

”Jätettä on pyritty ensisijaisesti vähentämään ja toisekseen valmistelemaan uudelleenkäyttöön. Kierrätykseen soveltumaton materiaali muutetaan energiaksi ja ainoastaan jäljelle jäävä jäte päätyy enää kaatopaikalle. Jätehuolto on Suomessa tänään ammattimaista ja se muuttaa yhä suuremman osan erilaisista haitakkeista hyödyllisiksi tuotteiksi”, totesi eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen Jätelaitospäivien avauspuheenvuorossaan.

”Kuntien jätelaitokset ja niiden yhteistyökumppanit ovat investoineet vuosikymmenessä yli miljardi euroa yhdyskuntajätteen kierrätys- ja hyödyntämisverkostoon. Tehokkaasti toimivat kunnalliset jäteyhtiöt ovat olleet tärkeä osa siinä ketjussa, joka alkaa hyvin organisoidusta jätteen lajittelusta. Ellei jätehuolto toimi ei myöskään sen alkupää, lajittelu toimi ja päinvastoin”, jatkoi Pekkarinen.

Kunnallisia toimijoita edustavan Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Eksymä korosti tervehdyksessään toimintaedellytysten turvaamista.

”Yhdyskuntajätehuoltoa ei voi verrata esimerkiksi siivous- tai vartiointipalveluihin, joissa lähtökohtana on toimijan oma etu. Tämä peruspalvelu on jatkossakin järjestettävä yhteiskunnan näkökulmasta ja tämä tärkeä periaate on varmistettava jätelakia parhaillaan uudistettaessa”, painotti Eksymä.

Kuntien jätelaitokset haluavat tehdä mutkatonta yhteistyötä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa kiertotalouden edistämiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää lainsäädännön kehittämistä tavalla, joka perustuu kuntien vastuuseen välttämättömän yhdyskuntajätepalvelun järjestämisessä.

”Kuntien jätelaitokset toimivat luonnostaan kehityksen vetureina, sillä maan kattava jätevirta saadaan haltuun ainoastaan 5,3 miljoonan asiakkaamme voimalla. Jätelaitosten innovatiivisuudella ja yhtenevällä toimintamallilla kasvatamme kierrätystä ja hyötykäyttöä – nyt tarvitaan vain ennakkoluulotonta yhteistyötä yli perinteisten raja-aitojen”, peräänkuuluttaa Riku Eksymä.

