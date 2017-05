Pekka Pouta nauroi huonolle säälle miljoonaennätyksen

11.5.2017 14:35 | Wolfcom

MTV:n suosikkimeteorologi Pekka Pouta ei ollut itsekään uskoa ennustuksiaan, vaan repesi eilen, keskiviikkona 10.5., nauramaan toukokuun uskomattomalle lumi- ja räntäsateelle suorassa Huomenta Suomi -lähetyksessä. Jopa viiteen tai kymmeneen asteeseen nousevat kevätlämpötilat hetkittäisine lumi- ja räntäsateineen olivat kokeneelle ilmatieteen asiantuntijalle liikaa. Poudan spontaani reaktio konkretisoi kansan tunnetilan ja sai käytännössä kaikki suomalaiset nauramaan kevätsäälle yhdessä. Pekka Poudan keskiviikkoaamun naurattavan sääennusteen videokäynnistyksiä on vuorokaudessa tehty jo yli 5,7 miljoonaa kertaa.

”Toivon, että yleisö ei ammu viestintuojaa, mutta onhan se niin, että tämänhetkinen kevätsää on ihan vitsi. Emme me sille kukaan mitään voi, joten taas kerran meidän suomalaisten on vain sopeuduttava. Positiivista on kuitenkin se, että lumi-, räntä- ja raesateen välillä paistaa aina hetkellisesti aurinko ja kesä tulee ihan varmasti ennen syksyä”, kommentoi Pekka Pouta ja jatkaa: ”Muuten olen kyllä iloinen siitä, että näistä ilmoista saa edes jonkinlaista riemua. Sosiaalisen median kanavat laulavat lumikuvia ja kyllä minun pitää jo nimenikin puolesta pienet naurut kestää.”

Pekka Poudan spontaani reaktio sai kansan liikkeelle ja kyseistä sääennustevideota on vuorokaudessa katsottu lähes kuusi miljoonaa kertaa. Torstaina videokäynnistyksiä on tullut jo 5 760 000 kappaletta MTV:n omissa digitaalisissa kanavissa, eli Katsomo.fi -palvelussa sekä MTV:n Facebook- ja Instagram-sivuilla. MTV Katsomon videokäynnistyksistä valtaosa on kertynyt sen kumppaniverkoston, kuten Iskelmä.fi:n, Kalevan ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivustojen kautta. Spontaani repeäminen sai aikaan myös positiivisen kommenttivyöryn, jossa ihmiset totesivat Pekan osuneen naulan kantaan tulkitessaan Suomen säätilaa. Myös Suomen ulkoministeriö jakoi Pekka Poudan englanniksi tekstitetyn sääennusteen This is Finland -sivuillaan ja keräsi sillä maailmalta nopeasti lähes kaksi tuhatta positiivista reaktiota.

Muita MTV Uutisten tuttujen ruutukasvojen digi-ilmiöiksi kasvaneita sattumia ovat muiden muassa Kirsi Alm-Siiran putoaminen tuolilta: http://www.mtv.fi/viihde/televisio/artikkeli/maikkarin-uutisankkuri-tippui-tuoliltaan-suorassa-lahetyksessa-katso-video/2904206 ja Pekka Poudan Game of Thrones -sarjan parodiointi: http://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/pekka-pouta-nousi-someilmioksi-game-of-thrones-imitaatio-ihastuttaa-maailmalla/5561778

Pekka Poudan naurettava sääennuste: http://www.mtv.fi/viihde/televisio/artikkeli/pokka-petti-pekka-pouta-repesi-kesken-suoran-lahetyksen-sai-juontajatkin-sekoilemaan/6424222.