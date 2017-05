Uusi hoivakoti lisää hoivapalveluja ja työpaikkoja Varkaudessa

11.5.2017 13:15 | Attendo

Attendon ikäihmisille suunnatun hoivakodin rakennustyöt ovat alkaneet tällä viikolla Varkauden Parsiuskadulla. Attendo Koillistuuleksi nimetty hoivakoti valmistuu vielä tämän vuoden puolella joulukuussa. Uuden kodin hoivakodista saa 30 tehostettua palveluasumista tarvitsevaa ikäihmistä. Toiminnan käynnistyessä työtä on tarjolla 20 hoiva-alan ammattilaiselle.



Hankkeen osapuolina toimivat Attendo sekä kohteen rakennustöistä vastaava hoivakiinteistöihin erikoistunut Lapti. Investoinnin arvo on noin 3 miljoona euroa.



- Muistisairauksien yleistyessä on tärkeää, että tarjolla on riittävästi hoivapalveluja ja turvallisia asumisratkaisuja lähellä omaisia. Tarjoamme ikäihmisille valinnanmahdollisuuksia hoivapaikkojen suhteen, kun esimerkiksi muistisairaus on edennyt siihen pisteeseen, että hoivakoti on paras ratkaisu tilanteeseen. Toimintamme lähtökohta on ikäihmisen tarpeiden mukainen, yksilöllinen ja inhimillinen hoiva sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön mahdollistaminen, sanoo Anne Flink Attendosta.



Attendo Koillistuuleen tulee oma valmistuskeittiö ja aktiivista arkea tuetaan monin toiminnoin, joihin ikäihmiset voivat hoivakodissa osallistua. Hoivakotiin pääsee asumaan palvelusetelin kautta tai täysin itse maksavana.