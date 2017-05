Aallon muotisuunnittelu vahvasti mukana muodin tapahtumaviikolla

11.5.2017 14:42 | Aalto-yliopisto

Suomi-muodin tapahtumaviikko tuo kansainvälisiä ykkösnimiä Helsinkiin.

Ensi viikolla 15.–21. toukokuuta vietetään Fashion in Helsinki -tapahtumaa, johon Aalto-yliopiston muodin tekijät tuovat vahvasti mukaan oman osaamisensa. Viikon aloittaa maanantaina 15.5. Aalto-yliopiston ja Nanson yhteistyöprojektin avajaiset klo 17–18 Nanso Shopissa Mikonkatu 2.

Helsinki New Fashion Seminar tuo tiistaina 16.5. Kaupungintalolleuseita kansainvälisiä muodin ykkösnimiä, kuten Director of Communication Dries van Notenin Patrick Scallon, Creative Director MSGM:n Massimo Giorgetti ja espanjalainen huippulupaus Alejandro Palomo, joka suunnittelee Palomo Spain -miestenvaatemallistoa sekä Coco Capitan, joka kuvaa muun muassa Guccin ja Paco Rabannen kampanjoita. Seminaarin ohjelma ja puhujavieraat ovat Aalto-yliopiston kuratoimia.

Muotoilun laitoksen Näytös17 keskiviikkona 17.5. Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa (Tallberginkatu 1) esittelee tänä vuonna parinkymmenen opiskelijan mallistoja. Aalto-yliopiston näytös on perinteisesti houkutellut kansainvälisiä headhuntereita, jotka rekrytoivat kiinnostavimmat suunnittelijat suoraan catwalkilta. Kansainvälisestä mediasta on paikalla muun muassa i-D, Dazed ja Vogue Italia. Kutsuvierastilaisuuden yhteydessä on Hyères-palkitun Maria Korkeilan mallistopresentaatio.

Critical is the New Black: Fashion in the 21st Century -seminaari tarttuu muodin ympärillä käytävään keskusteluun ja kysyy, voiko muoti olla sosiaalista kommentaaria ja kritiikkiä pelkän kuluttamisen sijaan? Kuinka muoti voi rakentaa parempaa huomista nykyisten kulttuuristen, poliittisten ja ilmastollisten haasteiden edessä? Seminaari järjestetään Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa (Ahertajantie 5) torstaina 18.5.

Muodin tapahtumaviikon päättää 21.5. Aallon muotinäytös Shanghaissa. Suomi 100 -tapahtumiin kuuluva näytös järjestetään yhteistyössä Donghua-yliopiston ja Suomen Shanghain konsulaatin kanssa.

Arvokasta yhteistyötä ja kansainvälistä menestystä

"Aalto-yliopisto ja sen lahjakkaat opiskelijat ovat erinomaisella muotimenestyksellään keränneet hienosti muita toimijoita ympärilleen. Fashion Seminar on laajennettu yhteistyössä Helsinki New’n kanssa kokopäiväiseksi seminaariksi, joka keskittyy brändäykseen ja imagon luomiseen median ja suunnittelijan näkökulmasta. Se, miten nuori kreatiivisuus ja lahjakkuus saadaan hyödynnettyä taloudellisesti, on nyt keskiössä", sanoo Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen.

"Vihdoin alan keskeiset toimijat ovat mukana ja tuorein ottein vauhdittamassa suomalaisen muodin kansainvälistymistä ja menestystä. Fashion in Helsinki -tapahtuma on erinomainen avaus tämän toteuttamiseksi. Rohkealla, luovalla asenteella ja hyvällä yhteistyöllä uudistamme koko suomalaista muotialaa menestykseen!", toteaa Pirjo Hirvonen.

Tämä kevät on ollut muodin opiskelijoille onnistumisia täynnä. Aalto-yliopiston nuoret suunnittelijat jatkavat menestystään maailmalla. Tänä vuonna alan merkittävimmässä kansainvälisessä muotikilpailussa, Hyerès-festivaalilla palkittiin Maria Korkeila Schiaparelli-erikoispalkinnolla, lisäksi helmikuussa tuli suomalaisille kolmoisvoitto Designers Nestissä. Heidi Karjalainen valittiin toiselle sijalle Apolda European Design Award -kilpailussa Saksassa. Valmistuvia opiskelijoita on rekrytoitu muun muassa Saint Laurentille, Kenzolle, Isabel Marantille ja Ann Demeulemeesterille. Aalto-yliopisto valittiin CEOWORLD-lehden tekemässä kansainvälisessä muotikoulujen rankingissä sijalle 7. Listauksessa kansainvälisiä kouluja oli yhteensä 110. Aallon muotisuunnittelu on saavuttanut korkean kansainvälisen tason.